年前送暖　弘道與輝瑞志工陪弱勢爺奶圍爐過年

城鄉差距大、年輕人往都市就業，衍生偏鄉人口老化，獨居長輩留在家鄉等隱性社會問題，尤其每當農曆年節，家家戶戶圍爐團圓之時，總有長輩一人吃年夜飯，面對高齡化時代，什麼是長輩不說，但他們需要的呢？

83歲的魏蘇雪，住在平溪山區，由於孩子多數時間在外工作，她的生活不是種菜、煮飯就是聽老歌，偶爾弘道志工會來陪她聊天，能說話的對象只剩貓咪和志工，吃飯自然也常是孤獨一人。

魏蘇雪阿嬤是平溪長輩生活的縮影，弘道老人福利基金會新北服務處處長陳奐宇觀察，新北市包括平溪、雙溪及貢寮都是高齡者比例很高的區域， 連多數弘道志工都是高齡者，老老照顧在偏鄉很常見。

弘道老人福利基金會每年舉辦「寒冬助老」活動，輝瑞藥廠志工也一起參與，陪伴長輩過年，讓長輩感到有人關心他們，更願意走出門。 圖／吳昇儒 攝影 分享 facebook

為了關懷孤單長輩，弘道老人福利基金會每年舉辦「寒冬助老」活動，邀請長輩一起圍爐吃飯，圍爐當天，還有一群輝瑞藥廠的志工們，帶著阿公阿嬤玩桌遊，動動腦，訓練長輩認知和手眼協調能力。

連兩年參加圍爐活動的輝瑞志工王楷皓發現，長輩平常多待在家中，但來這裡認識了很多好朋友，每逢過年可以遇見朋友，讓他們有生活期待，感覺人生有意義，「而且看到長輩因年紀大，有不同需求，我就會預想自己的老後生活，多些同理心。」

輝瑞志工陳瑞萍也在過年前推著輪椅帶著長輩，前往新北家樂福採買新衣，距離上一次來賣場已經一年的林月霜滿懷感激說，「你們陪我，心裡很高興，感覺很舒服。」

輝瑞大藥廠企業公共事務暨市場開發處副總經理劉鎧維說，同仁到偏鄉陪伴長者，跳出過往的工作模式和場域，藉由服務的過程感受服務的意義，知道自己能貢獻些什麼。目前除了在北部和中部跟弘道合作寒冬送暖外，未來希望擴及南部，再為推動公益盡一份心力。