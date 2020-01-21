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武漢肺炎防疫口罩缺貨？ 超市量販設專區增備量籲免驚

2020-01-21 17:04聯合報 記者何雅玲／即時報導

武漢肺炎疫情持續擴張，武漢、北京之外，韓國、泰國與日本等國家，也都陸續傳出病例，...
武漢肺炎疫情持續擴張，武漢、北京之外，韓國、泰國與日本等國家，也都陸續傳出病例，花蓮門諾醫院今(21)日上午也通報疑似武漢肺炎病例。 歐新社
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武漢肺炎疫情持續擴張，武漢、北京之外，韓國、泰國與日本等國家，也都陸續傳出病例，花蓮門諾醫院今(21)日上午也通報疑似武漢肺炎病例，部份電商通路口罩稍早已缺貨，因應民眾防疫所需，超市量販業者今已追加口罩備量並陸續在賣場設置口罩專區，提供民眾採購需求。

愛買表示，量販實體通路已設置有口罩專區，共有五種品牌共30款口罩供民眾選擇，像是中衛醫療口罩(綠色)50入售價159元，順易利醫用成人口罩50入原價200元、特價189元、2月4日前買一送一。 目前N95口罩已被搶購一空，平面醫療口罩庫存量較少，售完農曆春節後補貨。除了口罩商品熱銷外，抗菌滴露、酒精、酒精噴霧、抗菌洗手乳、乾洗手劑等抗菌商品也造成搶購潮，銷量三倍成長。至於愛買網購平台目前口罩缺貨中，補貨日期未定。

全聯及家樂福表示，目前賣場尚未出現口罩搶購潮或缺貨狀況，口罩及乾洗手等商品的備貨量也充足，目前也已計畫將追加一至二成的進貨量。家樂福表示，醫療等級的N95口罩，賣場的進貨量本來就不多，目前家樂福口罩商品可於全台分店內三個區域購買，包含家庭保健區20款、特定分店藥局、服裝區購買，分為一般型與PM2.5型口罩，規格分為立體與平面，有盒裝50～200入，袋裝3～12入。為方便民眾採購，這一、兩天將在賣場設置專區，將口罩、乾洗手、酒精消毒液等集中擺放。

中衛CSD醫療成人口罩50入售價159元。圖/愛買提供
中衛CSD醫療成人口罩50入售價159元。圖/愛買提供
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順易利醫用成人口罩50入原價200元、特價189元、2月4日前買一送一。圖/愛買...
順易利醫用成人口罩50入原價200元、特價189元、2月4日前買一送一。圖/愛買提供
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全聯生活良好攜帶式口罩7入59元、藍歐兒醫用口罩5入29元。圖/全聯提供
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家樂福將追加口罩備量並設置專區。圖/家樂福提供
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武漢肺炎家樂福

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