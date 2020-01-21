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西濱新豐段主線明通車 注意限高、速限及匝道不開放

2020-01-21 16:35聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

台61線西濱快速公路新竹縣新豐路段配合春節疏運，明天下午4點起主線開放通行，但工區內所有匝道及新豐溪橋南下側車道因都還在施工暫不開放，北上要到永安交流道才能匯出，且此路段主線速限只有70公里，鳳鼻隧道限高4.6公尺，公路總局提醒用路人注意遵守標誌、標線小心行駛。

西濱快速公路後續建設計畫北部路段最後一哩路的新豐1交流道至鳳崗路口段工程，全長5600公尺，工程包括鳳鼻隧道及隧道南北端的路堤、高架路段等，其中380公尺長的新豐溪加肋拱橋因位於新豐溼地上施工，只能在橋面上吊裝，工程施工難度高，主線車道雖先通車，但部分護欄仍未完工，將擺放活動式紐澤西護欄，用路人行經橋上要特別留意。

公路總局西濱北區臨時工程處指出，此工程契約工期至今年9月，目前原預定工程進度88.84%，實際進度90.99%，略有超前，配合春節疏運，承包高配合主線車道趕工，並經交通部完成3階段履勘，明天下午4點開放通行。

北工處指出，新豐溪橋北邊的新豐1交流道及新豐溪南邊的新豐2交流道，兩個北出南入的匝道

仍在施工，新豐溪橋南下側側車道也是，都暫不開放通行，從鳳崗路口進入主線北上，中間沒有出口，要到永安交流道才能匯出，另外，南下要到新豐鄉等地，要提前從新豐1交流道匯出，否則要到鳳崗路口才能匯出。

西濱公路新豐1交流道以北速限90公里，新豐1交流道至鳳崗路口段雖主線先通車，仍有許多工程進行，屬工區路段，速限降為70公里，側車道速限40公里，請駕駛人遵守速限行駛，另外，鳳鼻隧道限高4.6公尺，先前已發生多起超高車輛卡在隧道的意外，請大車駕駛務必遵守限高規定，否則不僅受罰，還得巨額賠償。

北工處提醒，公路總局新豐1交流道等路口及沿線都設有相關標誌、標線，請用路人遵守規定或依標誌導引，小心駕駛，維護行車安全。

西濱快速公路新豐1交流道至鳳崗路口段主線道路明天下午4點開放行駛，鳳鼻隧道限高4...
西濱快速公路新豐1交流道至鳳崗路口段主線道路明天下午4點開放行駛，鳳鼻隧道限高4.6公尺。記者黃瑞典／攝影
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西濱快速公路新豐1交流道至鳳崗路口段主線道路明天下午4點開放行駛。記者黃瑞典／攝...
西濱快速公路新豐1交流道至鳳崗路口段主線道路明天下午4點開放行駛。記者黃瑞典／攝影
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車道西濱快速公路

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