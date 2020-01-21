避免樹豆夏季遇颱風災損 研究人員靠這招避險
樹豆是台灣原住民族傳統作物，富含蛋白質及礦物質等營養，開發中國家將樹豆稱為「窮人的肉」，也被消費者視為一種有益健康的食品。
農委會台東農改場表示，台灣是海島型氣候區，經常受風災而影響農作物生產，為降低颱風侵襲，影響樹豆栽培及生產，農委會台東區農業改良場將樹豆分別於6至8月播種，不但能降低因風災減少損失，同一塊田又可增加2月至6月間短期作物栽培收益，一舉兩得。
在原住民地區，樹豆慣行於每年2至3月播種，11月開花、12月結莢，次年1月採收，惟7至10月為颱風好發期間，正值旺盛生長期的高大樹豆植株，根部常因強風侵襲搖晃受損而導致風災後枯死。
近年來為因應氣候變遷，避免颱風侵襲而影響樹豆生育，臺東場建議農友除了栽培前應選擇避風處種植外，慣行於2、3月播種者，7月前植株即應立支柱加強防風措施，降低颱風侵襲風險；另外，樹豆開花、結莢受當地溫度及日照影響甚大，為穩定產量，應在全日照環境下種植，並依不同品種特性，採行適當行株距，避免植株枝條交錯生長而降低開花數量，確保莢果順利形成以增加產量。
農委會台東農改場表示，樹豆在6、7及8月播種栽培者仍有相當之產量，發現三種不同播種期植株仍可於12月正常開花、結莢，並於次年1月正常採收。如若遇到颱風侵襲時，因樹豆植株尚小，根部受風損傷相對輕微，風雨過後數周，即可恢復生長。因此，請農民將樹豆除延後播種期能降低颱風侵襲的枯死機率外，行株距務依不同品種選定而採取彈性變化，衡量整體植株數量，才能保有最佳收穫。
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