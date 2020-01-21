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整理包／武漢肺炎累計四死 跟SARS差別在哪？疫情、預防方法一次看

流感疫情下降 但上周仍見93例重症、9例死亡

2020-01-21 15:32聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

今年流感疫情首見反轉，就診人數正在下降，但整體疫情仍處高峰，疾管署今公布，上周新增93例流感併發重症病例，還有9例流感死亡病例，都沒有接種本季流感疫苗，現處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，加上寒假年節為旅遊旺季，請民眾切勿輕忽流感威脅，盡快接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠清表示，上周確定流感相關死亡個案皆是在去年12月發病、死亡，年齡介於40至79歲，9名死亡病例都沒有接種本季流感疫苗，其中6例有慢性病史，都是感染A型H1N1併發肺炎重症，經治療仍不幸喪生。

疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達 115527人次，較前一周下降7.9%；急診類流感就診病例百分比為12.8%。本季流感併發重症病例累計710例，以年齡層以65歲以上為主，其次為50至64歲，99%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史。

2019年10月起迄2020年1月20日流感重症死亡病例累計43例，均未接種本季流感疫苗。截至1月20日止，我國公費流感疫苗接種數約539.3萬劑，尚餘約64.7萬劑，疾管署呼籲，接種疫苗為預防流感最有效的方法，請符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種。

疾管署副署長莊人祥表示，春節期間如有呼吸道症狀或類流感症狀，可運用健保署全球資訊網及健保APP，查詢開立公費流感藥物診所及全國重度急救責任醫院所急診即時訊息等資訊，並請配戴口罩盡速就醫，並按醫師指示服藥，以減少併發重症及死亡的風險。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，民眾仍須盡量避免出入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所、落實肥皂勤洗手、有呼吸道症狀配戴口罩及生病在家休息等個人防疫措施，以減少病毒傳播機會。

疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達 115527人次，較前一周下降7...
疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達 115527人次，較前一周下降7.9%；急診類流感就診病例百分比為12.8%。記者陳婕翎／攝影
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流感疫苗類流感疫情

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