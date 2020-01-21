慘！出生僅三天 女嬰染腸病毒喪命

腸病毒一般發生於春夏之際，國內現在雖不是腸病毒流行期，但疾管署今公布，上周新增2例腸病毒併發重症病例，其中包含1例死亡，是一名僅出生三天的小女嬰，因感染伊科病毒併發重症，經搶救仍不治，來不及回家的小生命讓人不捨。疾管署提醒，家長應落實個人與嬰幼兒手部衛生。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該出生3天大女嬰於去年12月下旬發病，陸續出現呼吸中止、發燒、活動力差、急性呼吸窘迫症、血小板下降、多重性器官衰竭及瀰漫性血管內凝血不全症等症狀，檢驗審查確認為伊科病毒6型併發重症，個案雖於新生兒加護病房住院治療，仍不幸於住院約兩周後過世。

伊科病毒6型在台灣不常見，對新生兒而言，卻是如同死神般的存在。自2007年迄今，包含今天公布的個案，僅通報確診4例伊科病毒6型個案，其中三例是新生兒、一例為3歲幼兒，當中兩名新生兒都不幸喪命，僅一名新生兒及3歲幼兒存活。

目前該女嬰感染源尚未確定，但林詠青表示，新生兒可能經由孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染腸病毒，尤其成人感染伊科病毒症狀非常不明顯，提醒孕婦若在懷孕期間有感冒、拉肚子症狀，一定要馬上告知醫師；親友即使只是些微不適，也應避免探視寶寶。

林詠青提醒，雖腸病毒目前無特效藥，但早發現早治療，就能避免重症及死亡風眼，新生兒感染初期會有發燒、活力不佳、食慾降低等情形，並容易引發心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等重症徵狀，應儘速接受治療。

另一名重症個案為北部1歲女童，於1月5日至1月6日出現發燒、嘔吐、肌躍型抽搐及四肢紅疹等症狀，二度就醫後收治住院並通報，經驗審查確認為腸病毒71型併發重症，目前個案狀況穩定，已出院返家。