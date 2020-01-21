敏感族群注意！ 春節前西半部空品恐轉差

根據行政院環保署預報，受環境風場為東風至東南風影響，西半部風速較弱，汙染物易累積，未來兩日1月22日及23日空氣品質轉差，西半部預報均達「橘色不良」等級，預計24日午後可望改善，市府已啟動相關應變措施並持續監控，請民眾多加注意防護措施。

台中市環保局指出，昨日已提前通知前30大固定汙染源預先自主降載、營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品惡化，市府也立即通報各局處預先準備好應變措施。

環保局表示，由於空品易受地形及氣候影響，不確定性高，民眾需多加注意空品狀況，尤其敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動，必要時應戴上口罩。

環保局說， 24日(除夕)午前空氣仍較差，午後東北季風逐漸增強，推進汙染物往南移動，空品由北往南逐漸改善；25日(初一)至28日(初四)冷氣團南下，天氣濕冷，空品轉為「AQI普通或良好」。