質子治療新選擇 台北癌症中心質子機明年啟用

台北醫學大學建置的精緻型質子中心，預計年底落成，明年初開始收治患者，台北癌症中心院長邱仲峯表示，北醫的質子機台效能高，每次治療時間約20分鐘，比其他機型需要40分鐘還快，因此每天最多能收治30名患者，質子除了不適用於血癌以外，幾乎所有癌種都適用，目前收費尚未訂出，將參酌其他醫院收費，經衛生機關審核後再行公佈。

自從馬來西亞羽球球王李宗偉，因鼻咽癌來台接受質子治療後，近期返回球壇，又一舉拿下球王封號，讓台灣的質子治療打響名號。

邱仲峯表示，有許多諮詢質子治療的患者，都是國際病患，質子治療的優點是效果比一般的X光放射治療更精準，不像一般放療無論好壞細胞都受到破壞。

邱仲峯說，近年質子治療的機型不斷改進，也讓質子機台更加靈巧，北醫的質子機台就是能依照患者腫瘤，偵測轉動的機型，加上無須額外的腫瘤定位裝置，就能直接由同一台機器定位治療，也能減少治療時間。

除此之外，台北醫學大學設置的台北癌症中心大樓，也將在今年六月落成，目前規畫一到三樓為癌症門診中心、四樓化療區、舞到七樓為臨床試驗病房以及轉譯醫學研究中心等。

邱仲峯說，台北癌症中心也設置兒童腫瘤醫護空間，台灣每年約有500多名的兒癌患者，但醫療院所幾乎沒有追蹤患者後續的心理狀態、治療後遺症等，最常見的心理狀態就是對於疾病的恐懼，治療後遺症像是骨骼肌肉萎縮、造血功能不佳等。