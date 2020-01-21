親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

影／嘉市通緝犯開車撞傷警 警開6槍嫌犯仍逃逸

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

蘇花改預計初四2.2萬輛次 將達歷史新高

2020-01-21 14:12聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

後天就是小年夜，交通部預估，明天國道、省公路、雙鐵將有返鄉車潮與人潮，蘇花改也預計初四北上車潮將出現2.2萬輛次，是歷史新高。行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍今天前往公路總局為第一線人員加油打氣。

蘇貞昌、林佳龍今天到各交通樞紐為第一線人員打氣，上午先前往高速公路局、桃園機場、再到公路總局、台鐵、高鐵視察並發放加菜金和福袋，在公路總局時，並連線新通車路段交控中心了解春節疏運。

蘇貞昌表示，蘇花改、南迴改、西濱快都通車了，其中西濱快新豐到鳳鼻明天下午4時通車，最後一哩路通了，過年後他將到現場替大家打氣，南橫公路也準備通車，他也會到現場打氣。

公路總局今天現場連線新通車路段交控中心，第四區養護工程處交控中心主任陳國正表示，春節期間蘇花改1月25日大年初一預估南下車潮單向達1.9萬輛單向，1月28日初四北上達2.2萬輛創歷史新高，國五到蘇澳端、南澳路段、花蓮到崇德等都是重要疏運結點，將透過號誌儀控管制疏導。

公路總局局長陳彥伯表示，1月22日下午起至24日下午將以返鄉為主，1月25至28日旅次尖峰預估以短程旅遊，像是參拜走春、中長程以回娘家及旅遊活動為主，假期後段1月28至29日主要以返回工作地旅次為主。整體轄管5000多公里省公路預測有24處易塞路段，包括台9線蘇花改、南迴改、台61線白沙屯至竹南路段等。

陳彥伯表示，目前整體中長途國道客運路線預估每天可開1.3萬班次，平均每天可載20.8萬人次，目前國道客運仍有餘位，預售比率約26%，雙鐵票訂不到者，可以改定國道客運。另外行駛蘇花改的北花線客運春節期間每天將開184班次到236班次，尖峰約10分鐘開一班。

台鐵方面，根據台鐵預估，春節期間預估平均日運量為70.1萬，尖峰日落在1月27日初三，預估運量約90.5萬。 春節期間全線也將加開300列次、加掛1015輛次，全線運能增加9.9%。

行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍今天前往公路總局為第一線人員加油打氣。記者董俞佳／...
行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍今天前往公路總局為第一線人員加油打氣。記者董俞佳／攝影
分享

蘇花改

延伸閱讀

蘇貞昌視察北車疏運 慰勞鐵警執勤辛勞

影／蔡賴蘇釋前嫌拚勝選 林鶴明：競爭後團結是...

蘇揆點頭 台鐵員工福利提高2月1日實施有譜

影／防堵武漢肺炎 蘇貞昌籲第一線人員嚴加把關

春節國道疏運 蘇貞昌：若有狀況20分鐘內排除

春節避國道車潮 高公局提出2原則

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

慘！出生僅三天 女嬰染腸病毒喪命

2020-01-21 15:20

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:33

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:31

2020台北燈節2月登場 特色燈區一次看個夠

2020-01-21 12:55

糖分上癮似毒品 攝取過多恐危害健康

2020-01-21 14:52

敏感族群注意！ 春節前西半部空品恐轉差

2020-01-21 14:46

質子治療新選擇 台北癌症中心質子機明年啟用

2020-01-21 14:35

4月首爾賞櫻 品養生御膳

2020-01-21 14:11

豬價仍低迷 春節後產銷壓力更大

2020-01-21 14:03

去年冬雨影響 雲林馬鈴薯根爛、葉黃減收5成

2020-01-21 13:55

富邦參與創世尾牙宴 捐贈500萬作為植物人常年經費

2020-01-21 13:44

買刮刮樂自帶招財貓 貓奴幸運刮出頭獎100萬

2020-01-21 13:43

最爆炸年貨戰地！好市多到打烊時間 人龍仍滿滿看不到盡頭

2020-01-21 13:39

居家綠化 過年切花盆花怎麼挑？

2020-01-21 13:23

「花」心思 2020如何防漏財？

2020-01-21 12:55

選後「選舉症候群」發作 專家提醒5個要點

2020-01-21 12:54

2020台北燈節2月登場 東、西區擴大交管

2020-01-21 12:54

最新研究出爐 「胖」不再是癮君子逃避戒菸的理由

2020-01-21 12:54

怎麼吃都不膩？錯！再不創新就等著被淘汰

2020-01-21 12:24

防範武漢肺炎上緊發條 宜蘭陽大附醫展開防疫演練

2020-01-21 12:22

環狀線通車4公車轉接駁車引反彈 侯友宜急喊卡

2020-01-21 12:09

捷運環狀線 1月31日辦通車典禮

2020-01-21 11:46

搭台灣觀巴暢遊全台 十大優質路線出爐

2020-01-21 11:38

台劇去年打下的國際市場 能否成為今年跳板？

2020-01-21 10:48

最新養豬頭數調查出爐 養豬場變少、毛豬卻養更多了

2020-01-21 10:44

肩痛手舉高有困難 微創肩關節鏡手術能對付

2020-01-21 10:20

環狀線月底確定辦通車典禮 3月起正式收費

2020-01-21 10:00

春節天氣劇變 彭啟明：大年初二這波有機會成為今年冬季最冷的冷空氣

2020-01-21 08:14

春節天氣看這！ 吳德榮：初二起濕涼 初五轉冷

2020-01-21 07:23

過年買春花必看！ 專家教你怎麼擺在家裡利招財

2020-01-21 07:16

昇恆昌年前送暖 串連長幼 用愛交流

2020-01-21 00:29

離島4機場整建 邀日建築師操刀

2020-01-21 00:29

出遊注意！9旅行社廢照 1勒令停業

2020-01-21 00:29

健康你我他／飯前喝水控食量 飯後飲醋助解膩

2020-01-21 00:23

阻癌細胞發展 「琥珀酸」是關鍵

2020-01-21 00:23

選後3招 心平氣和迎新年

2020-01-21 00:23

腦中風失語？ 理學檢查有意外

2020-01-21 00:23

過年醫師教你健康吃 防止腸胃炎

2020-01-20 23:53

打流感疫苗要快 預計過年後用罄

2020-01-20 23:24
看更多

熱門文章

讓人聞之色變！ 你一定要知道的2019新型冠狀病毒Q&A

2020-01-20 20:47

武漢病例回來不可怕？醫師提醒只要做到這件事

2020-01-20 18:44

過年發紅包眉角多 民俗專家揭「禁忌」防漏財

2020-01-21 10:44

春節天氣劇變 彭啟明：大年初二這波有機會成為今年冬季最冷的冷空氣

2020-01-21 08:14

畫面驚人！8萌犬成捕鼠奇兵 7小時捕捉730隻肥老鼠

2020-01-21 11:49

星宇航空貴賓室曝光 創造精緻專屬風格

2020-01-20 18:57

春節天氣看這！ 吳德榮：初二起濕涼 初五轉冷

2020-01-21 07:23

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

2020-01-20 19:00

環狀線通車4公車轉接駁車引反彈 侯友宜急喊卡

2020-01-21 12:09

東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45

她買超商百元福袋抽中3900元名牌手腕包 網直呼：全賺回來

2020-01-20 20:05

跟著星巴克追古蹟 全台8間必訪「舊建築 星體驗」門市

2020-01-20 18:07

最爆炸年貨戰地！好市多到打烊時間 人龍仍滿滿看不到盡頭

2020-01-21 13:39

每日星座運勢／牡羊今日貴人運超強 人氣不斷攀升

2020-01-21 00:00

過年又濕又冷 初三、初四高山有機會降雪

2020-01-21 11:32

免排隊吃阜杭豆漿！星宇航空貴賓室公開 全區Wi-Fi免費

2020-01-21 13:09

蘇揆點頭 台鐵員工福利提高2月1日實施有譜

2020-01-21 13:12

過年買春花必看！ 專家教你怎麼擺在家裡利招財

2020-01-21 07:16

試用期後「3選1」僅一人能留下 網：當選秀節目在搞？

2020-01-20 17:40

捷運環狀線 1月31日辦通車典禮

2020-01-21 11:46

美發警示減肥藥恐致癌？ 我國上市前已加註警語

2020-01-20 19:59

做好新型冠狀流感防疫 防疫專家：別重覆抗煞初期錯誤

2020-01-20 19:08

台南出現今年首例疑似狂犬病 鼬獾咬傷人

2020-01-21 12:28

影／他為愛貓設計3關透明迷宮 網友笑：居然沒有破壞掉

2020-01-20 15:59

環狀線月底確定辦通車典禮 3月起正式收費

2020-01-21 10:00

暖胃暖心！ 今年冬天必吃的巧克力新品

2020-01-20 23:54

出遊注意！9旅行社廢照 1勒令停業

2020-01-21 00:29

YouTube創辦人與青年對談 陳士駿：不要一開始就顧慮失敗

2020-01-20 22:21

盤點海陸空過年剩餘座位！ 想搭雙鐵南下挑這些時間

2020-01-21 10:31

女鋼琴師兼房仲 入行不到一年業績破200萬元

2020-01-21 10:55

【2020庚子十二生肖運程大預言3-1】雨揚居士／鼠牛虎兔 吉慶有餘

2020-01-21 07:45

腦中風失語？名醫尷尬看走眼 患者只是不想講話

2020-01-20 20:40

離島4機場整建 邀日建築師操刀

2020-01-21 00:29

最新養豬頭數調查出爐 養豬場變少、毛豬卻養更多了

2020-01-21 10:44

淡蘭古道不必太深入 過年也能簡單進入大自然走春

2020-01-21 11:26

鞋跟像冰塊 韓藝瑟、李聖經搶穿Jimmy Choo最新聯名鞋

2020-01-20 16:00

藍色燈海絕美鯨魚！屏東夜晚限定另類療癒動物園夢幻炸

2020-01-20 16:53

新北環狀線人潮效益 環球板橋車站聯手30品牌祭優惠

2020-01-21 11:06

吉卜力21部經典上架Netflix 二月起回味天空之城、龍貓

2020-01-20 17:18

影／春節交通疏運 台中市警局5項創新策略因應

2020-01-21 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top