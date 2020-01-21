蘇花改預計初四2.2萬輛次 將達歷史新高

後天就是小年夜，交通部預估，明天國道、省公路、雙鐵將有返鄉車潮與人潮，蘇花改也預計初四北上車潮將出現2.2萬輛次，是歷史新高。行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍今天前往公路總局為第一線人員加油打氣。

蘇貞昌、林佳龍今天到各交通樞紐為第一線人員打氣，上午先前往高速公路局、桃園機場、再到公路總局、台鐵、高鐵視察並發放加菜金和福袋，在公路總局時，並連線新通車路段交控中心了解春節疏運。

蘇貞昌表示，蘇花改、南迴改、西濱快都通車了，其中西濱快新豐到鳳鼻明天下午4時通車，最後一哩路通了，過年後他將到現場替大家打氣，南橫公路也準備通車，他也會到現場打氣。

公路總局今天現場連線新通車路段交控中心，第四區養護工程處交控中心主任陳國正表示，春節期間蘇花改1月25日大年初一預估南下車潮單向達1.9萬輛單向，1月28日初四北上達2.2萬輛創歷史新高，國五到蘇澳端、南澳路段、花蓮到崇德等都是重要疏運結點，將透過號誌儀控管制疏導。

公路總局局長陳彥伯表示，1月22日下午起至24日下午將以返鄉為主，1月25至28日旅次尖峰預估以短程旅遊，像是參拜走春、中長程以回娘家及旅遊活動為主，假期後段1月28至29日主要以返回工作地旅次為主。整體轄管5000多公里省公路預測有24處易塞路段，包括台9線蘇花改、南迴改、台61線白沙屯至竹南路段等。

陳彥伯表示，目前整體中長途國道客運路線預估每天可開1.3萬班次，平均每天可載20.8萬人次，目前國道客運仍有餘位，預售比率約26%，雙鐵票訂不到者，可以改定國道客運。另外行駛蘇花改的北花線客運春節期間每天將開184班次到236班次，尖峰約10分鐘開一班。