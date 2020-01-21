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去年冬雨影響 雲林馬鈴薯根爛、葉黃減收5成

2020-01-21 13:55聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林斗南鎮是國內馬鈴薯主要產區，去年12月底連日豪雨，造成植株黃化萎凋、根部潰爛，農民哀聲連連，平均損失5成；農糧署、農試所今天到場會勘表示，若全縣災損達農業天然災害現金救助標準，就會立即啟動補助辦法。

農糧署中區副分署長姚士源指出，嘉義也是一樣去年1229豪雨造成根部腐爛，導致馬鈴薯無法生長、葉子乾枯，今天會勘結束，會請鄉鎮市公所將相關災損資料提報農委會，一旦達到標準就啟動現金救助。

斗南馬鈴薯農李梅春說，她栽種5分多大的馬鈴薯田，以往一分地可收平均3噸產量，今年氣候影響一分地收成不到1噸，每分地成本約近兩萬，產量達2噸才算打平，今年預估收成不到一半，損失慘重。

馬鈴薯農李萬來表示，馬鈴薯約110天可收成，今年約在過年後是盛產期，一根植株約產出4、5顆馬鈴薯，平均重量10兩重，但天氣因素一根植株只有2、3顆馬鈴薯，還長不大只剩2兩重。

馬鈴薯博士黃振倫說，去年雨勢剛好降在馬鈴薯生長期，連日豪雨過後又馬上放晴，導致葉面枯萎，影響馬鈴薯生長，近期跟農試所、農糧署在南部會勘，發現雲林、嘉義都有災損。

立委劉建國接獲農民陳情，今天邀農糧署、農試所等單位到場會勘，他說，現場勘查多處農民受損都超過一半，有的農田看起來綠油油，但實際上也是災損嚴重。

劉建國表示，嘉義縣早就啟動現金救助，嘉義縣與雲林縣也不過就一線之隔，12月的氣候與降雨相差不遠，建議農委會馬上啟動天然災害現金救助，來彌補這些農民損失。

立委劉建國（右二）接獲農民陳情，今天邀集農試所、農糧署等單位到斗南鎮會勘馬鈴薯災...
立委劉建國（右二）接獲農民陳情，今天邀集農試所、農糧署等單位到斗南鎮會勘馬鈴薯災損。記者李京昇／攝影
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馬鈴薯農表示，今年受到去年豪雨影響，馬鈴薯根部腐爛、葉片乾枯，預計收成減少一半。...
馬鈴薯農表示，今年受到去年豪雨影響，馬鈴薯根部腐爛、葉片乾枯，預計收成減少一半。記者李京昇／攝影
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受到去年雨勢影響，斗南鎮馬鈴薯生長良莠不齊，大小差異多，農民災損嚴重。記者李京昇...
受到去年雨勢影響，斗南鎮馬鈴薯生長良莠不齊，大小差異多，農民災損嚴重。記者李京昇／攝影
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