富邦參與創世尾牙宴 捐贈500萬作為植物人常年經費

2019富邦集團台北場謝年會已於1月12日舉辦，尾牙席開1300桌、1.3萬人參加，富邦集團除了透過謝年會來感謝全體同仁過去一年的辛勤付出外，今年也認捐1500桌的寒士尾牙宴，希望讓街友、寒士等弱勢朋友，同樣感受歡慶新年的溫馨氣氛。今年富邦集團還額外捐贈500萬做為植物人常年經費使用。

創世基金會第30屆「寒士吃飽30愛心尾牙」活動，19日在全台16處舉行，超過4萬名弱勢朋友共同飽餐一頓。由富邦慈善基金會董事白秀雄19日率隊參與，與副總統陳建仁一同登台，為來參加活動的鰥寡孤獨的弱勢朋友，表演傳統數來寶，祝賀佳節快樂。搭配藝人宋少卿的鼠來寶歌曲，一起拿著響板打節拍好不熱鬧。

今年富邦集團除捐贈1500桌寒士尾牙宴，還額外捐贈500萬做為植物人常年經費使用。富邦集團秉持企業社會責任，發揮人飢己飢的精神，連續第四年捐助寒士尾牙暨植物人雙軌服務，以實際行動為弱勢加油，此舉是為了拋磚引玉，希望邀集更多社會大眾一起來發揮愛心、共襄盛舉。