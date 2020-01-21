2020台北燈節2月登場 東、西區擴大交管

2020台北燈節即將在下月8日登場，今年首度採東、西雙主場設計，分別在南港、西門町兩地設置燈區，交通管制範圍也擴大。其中西區燈區主要是在中華路、北門廣場、交8廣場一帶；東區則是在南港車站、南興公園周邊，燈節期間都會實施交管。

交通局表示，今年燈節開幕式辦在西區，2月8日下午5時至晚間9時30分實施交管，成都路、漢中街、衡陽路等道路封閉，行經上述道路公車將配合改道，中華路西側(近成都路口)計程車排班區取消、成都路(西寧南路至中華路)的路邊停車格位禁止停車。

至於燈節閉幕式，交通局表示，今年選在東區舉辦閉幕式，且16日當天還有花車遊行，所以當天中午12點至晚間8時實施交管，其中南港路(三重路至南港路2段212巷)、市民大道八段北側一車道封閉，南港路停車場、富山停車場暫停營業，興中路、南港路等路邊停車格禁止停車。

交通局表示，今年燈節為2月8日至16日，燈節期間忠孝西路於延平北路口東側通往北門廣場前行穿線，每天全日禁止通行，北門廣場南側道路、博愛路每天晚間6時至10時封閉，武昌街、漢中街、中華等等也同樣實施交管。

至於東區部分，交通局表示，燈節期間興華路(南港路至市民大道)每天全市道路封閉，微笑單車南港車站也暫停營運。