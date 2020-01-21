最新研究出爐 「胖」不再是癮君子逃避戒菸的理由

吸菸會增加心血管負擔，進而造成死亡，因此戒菸是降低疾病風險的最快捷徑，不過不少癮君子發現戒菸過程會變胖，而肥胖也一樣會增加心血管疾病風險，抵銷戒菸的好處，等於「白戒」，為此，義大醫院神經內科團隊投研究，發現戒菸貼片合併口服戒菸藥物，除能提高戒菸成功率，也能減少戒菸過程發胖風險，研究結果獲國際醫學期刊青睞。

義大醫院神經內科副主任謝孟倉為突破戒菸患者的瓶頸，結合高雄元景耳鼻喉科神經科診所醫師曾秉濤、高雄凱旋醫院醫師李典政及臺大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所長杜裕康教授等成立跨領域團隊，投入研究。

團隊共分析全球31篇臨床試驗研究報告，研究樣本達5650，平均年齡43.85歲、每天抽菸10到30支、抽菸史半年至3年、身體質量指數（ BMI）為7.6。他們使用戒菸貼片合併口服藥物達18到30個月，持續追蹤3年，結果發現能成功戒菸，同時降低發胖風險。

這個突破性研究成果獲各界矚目，也獲「世界肥胖醫學會」官方期刊青睞，刊登在「肥胖醫學評論」。

謝孟倉表示，以往戒菸患者最常抱怨的是，不抽菸後反而變胖，而肥胖一樣會增加心血關疾病風險，因此戒菸意願大減，但最新的研究成果，已能讓戒菸者不再裹足不前。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康