選後「選舉症候群」發作 專家提醒5個要點

韓國瑜在開票當晚宣布敗選。本報資料照片 分享 facebook

選舉雖然結束，但是選後有不少人罹患了「選舉症候群」，台南市衛生局表示，專家建議可以適度保持身心放空等五大要點，如果自己或家人還是不對勁，該就醫還是要就醫。

老張最近變得不愛出門，家中親友也擔心老張是不是得了什麼重病，但是老張也說不上來哪裡不舒服，只覺得睡眠變差了、胃口也變小了，原本下午喜歡到廟口跟附近的住戶聊天，現在只想待在家裡，連最愛的政論節目和新聞也變得意興闌珊。

在家屬的幫忙下，老張預約了衛生局的心理諮詢，經過心理師的會談後，老張這才發現自己有了「選舉症候群」的情況。

衛生局表示，「選舉症候群」一詞並非專有的醫學或疾病名詞，正確來說它泛指因為選舉活動而產生的壓力與焦慮反應導致自身失衡的情況。

現在的科技發達讓資訊傳遞更為快速，日常生活中充滿了各種訊息的轟炸，新聞台、政論節目、社群媒體甚至是廟口的鄰居，每個人都有自己的資訊和見解。

在接收了如此大量訊息之後，如果自身的壓力調適能力跟不上，很容易就會被這股龐大的訊息洪流給沖倒。該如何去因應面對呢？以下推薦幾種紓壓方式供您參考：

1.保持簡單生活，讓自己偶爾放空。

2.三餐均衡飲食，身體健康，心情也會愉快。

3.保持每天睡眠6~8小時，睡得飽，精神好！

4.適當運動可以放鬆身心，如健走或騎腳踏車做柔軟操拉拉筋。

5.擁有朋友，傾聽心事，也讓情緒有適當出口。

如果能適時的阻止訊息的轟炸，也是一種保護自身的方式喔！讓自己先遠離龐大的訊息衝擊，讓自己可以好好的喘口氣。如果這些方式還無法改善，衛生局提醒台南市有免費心理諮商，上班時間預約專線06-3352982，衛生福利部24小時免費安心專線1925(依舊愛我)，都有專業心理師提供服務。