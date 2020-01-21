防範武漢肺炎上緊發條 宜蘭陽大附醫展開防疫演練

中國大陸武漢肺炎病例持續擴增，包含日本、南韓、泰國都出現確診病例。有鑑於春節旅遊及返鄉人潮大移動，宜蘭縣衛生局結合陽大附醫進行防疫演練，同時呼籲民眾做好安全防護，也不必過度恐慌。

目前傳染病學專家證實，武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒會「人傳人」，截至目前為止，臨近大陸的亞洲國家出現武漢肺炎的確診病例。由於大陸即將展開春運，被形容是「人類最大規模遷移」，不少台商返鄉過年，將會大幅增高疫情擴大流行的風險。

宜蘭縣政府今天召開縣務會議討論疫情防範，衛生局表示，在昨天召開跨局處會議，查核醫療機構以及包括人口密集機構的護理之家、老人福利機構、身心障礙機構、精神復健機構等防範流感準備情形。

昨天也在國立陽明大學附設醫院進行防疫演練，模擬萬一疫情發生時，應該有的防疫作業SOP流程。

衛生局長徐迺維表示，相關衛生醫療單位已經做好準備，民眾從大陸回來如果有上呼吸道感染的症狀，請儘速就醫，這段時間民眾出入人潮眾多的場所，建議自備口罩，避免感冒或被感染。