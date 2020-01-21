醫院自行公告疑武漢肺炎個案 官方籲由中心統一公布

新竹馬偕醫院於急診門口張貼「急診已有疑似案例，入院請務必配戴口罩」，引起議論。中央流行疫情指揮中心提醒各醫療院所，於中央流行疫情指揮中心成立期間，發表流行疫情或防治措施相關訊息，將由本中心統一對外公布。

疾病管制署昨宣布，行政院已同意衛生福利部成立第三級中央流行疫情指揮中心，即日生效運作。指揮中心成立後，跨部會定期開會報告和聯繫合作調度更快速，傳染病防治法也賦予行政機關許多權力，可以徵調防疫物資甚至限制出口。

中心發言人、疾管署副署長莊人祥表示，已將「嚴重特殊傳染性肺炎」列入第五類法定傳染病，各醫療院所若發現符合通報定義，即可通報。本中心對於各醫療院所通報疑似個案進行檢驗，其檢驗結果將於第一時間公布。

近期民眾開始會發現在Line長輩群中，錯誤訊息滿天飛。莊人祥說，民眾若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)。