「花」心思 2020如何防漏財？

2020鼠來寶，迎春納福，家中花草該怎麼擺設布置才能招財？

鼠年是上金下水年，也是庚子年，看起來一片朝氣蓬勃、繁榮景象，但實際上錢賺不進來，蓬勃僅是假象。

因此建議，要保一年平安順遂，最好多穿著白色系的衣服，白色衣服會比大紅衣更理想。

另外，由於金水年雖有金，但容易漏財洩氣，建議民眾投資理財、置產盡可能稍安勿躁，不要躁進，才能走得比較平順。

求財 西北方→大朵菊花

菊花 記者／徐兆玄攝影 分享 facebook

今年財位在房子西北方，屬於發財旺財星，因此過年春節期間代表富貴的花、可以聚財的花，例如淡黃色、紅色的花朵都很適合。

也可以放盆發財樹在這方位，可以旺宅，特別推薦擺放菊花，尤其是大朵、金黃的菊花特別合適，可以在房子的西北方放上八朵大金菊，為來年朝福旺財。

求子 西方→果實植物

辣椒 記者／徐兆玄攝影 分享 facebook

鼠年西方為喜慶方，想要結婚順利、求子、生產過程平安，可在房子的西方擺放有果實的植物，比如金桔、辣椒等，這種有果實、結實纍纍感覺的植物，可以心想事成、願望達成。

考試 西南方→開運竹、薄荷

薄荷 記者／徐兆玄攝影 分享 facebook

想要考試高中者，今年文昌位在西南方，建議這位置要擺放開運竹，特別是春節期間。

開運竹上可繫上許多漂亮的紅色緞帶，特別適合可以放文昌位；也可以放些薄荷草類的植物，不僅文昌旺，還能清新工具。

異動 東南方→盆栽

蝴蝶蘭 記者／徐兆玄攝影 分享 facebook

想要異動換工作的人，或者明年有大計畫，建議可在房子東南位放盆栽；鼠年東南位是個奔放的方位，六白武曲位，也是驛馬位。

想要跑得快、跳的高，要放會攀爬、能爬藤的植物，顏色為金銅色、牡丹色、白色；也很推薦放蘭花，蘭花各種顏色都有，方便挑選。

健康 東方→多肉植物

多肉植物 記者／徐兆玄攝影 分享 facebook

至於求健康的朋友，可以留意家中的正東方，在這位置放些比較耐活、堅忍不拔的植物，建議可以放時下最流行的多肉植物，好照顧，祈求來年身體健康，平安幸福。

（諮詢／命理老師鄭雅勻）