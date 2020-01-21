環狀線通車4公車轉接駁車引反彈 侯友宜急喊卡

為配合環狀線通車，新北市交通局日前宣布將重疊度高的918、930、933、982公車路線，轉型為捷運接駁公車，引起通勤居民不滿。對此，新北市長侯友宜今天在道安會報指示，捷運環狀線接駁公車調整，要以市民權益優先考慮，發揮公共運輸系統最大疏運效益，符合民眾需求；因此918、930、933、982仍維持原本路線。

982線「新莊－新店」原將調整為黃(Y)1「新莊－捷運新埔站」；933線「三重－動物園」調整為黃(Y)2「三重－板橋」；918線「泰山－新店」調整為黃(Y)3「泰山－捷運新埔站」；930線「青潭－板橋區公所」調整為黃(Y)5「錦鏽山莊-捷運秀朗橋站(經安一路)」及黃(Y)6「錦鏽山莊-捷運秀朗橋站(經安康路)」。

這4條公車路線，原將調整為捷運接駁公車路線，引發民眾反彈。不過侯友宜今天也說，要傾聽民意， 捷運接駁公車路線調整要以民眾權益優先考慮，符合民眾需求。

交通局長鍾鳴時表示，配合捷運通車調整檢討公車路線，是依大眾捷運法第31條規定辦理，以發揮公共運輸系統的整合功能，且避免兩者重疊，造成資源浪費。

鍾鳴時表示，982、933、930、918等4條公車路線將維持原有路線，但接下來將再逐一透過民眾搭乘公車及轉乘刷卡等大數據分析，詳加檢視捷運和公車疏運功能性重疊度，再來檢討調整公車路線，發揮公共運輸系統最大疏運效益，符合民眾需求；同時並要求業者提供安全、舒適的服務品質，確保服務不中斷。