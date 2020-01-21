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最爆炸年貨戰地！好市多到打烊時間 人龍仍滿滿看不到盡頭

2020-01-21 13:39聯合新聞網 綜合報導

接近打烊時間，好市多內湖店仍人山人海。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經...
接近打烊時間，好市多內湖店仍人山人海。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
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過年前許多民眾把握時間趕緊採買年貨，許多年貨大街都塞爆人，有網友發文指出還有個年貨戰地，她貼出平日打烊前好市多內湖店的照片，望遠過去烏壓壓一片的購物人潮讓她大為訝異，而貼文一出後，有網友透露台中店更爆炸，完全不敢進去。

原PO昨日（20日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她說「現在時間週一晚上9:30，我在內湖嚇到了」，只見照片中好市多的購物人潮仍很多，許多民眾還在進行採購，而結帳區的排隊人潮根本看不到頭，比平常假日的人龍更長。對此，不少網友則是回覆，「早上去也一堆人，好像都不用上班」、「好市多才是真正的年貨大街」、「還好提早三天去」、「明天放寒假了，今晚人爆多不意外」、「大家是買年貨嗎」、「今天下午去汐止店也是滿滿的人」、「中和店也是」、「昨晚新莊也是，人超多」。

而有不少網友則透露好市多台中店的人潮更可怕，「台中買到沒東西，連可頌也失蹤」、「台中日常」、「台中隨時都爆滿」、「台中更爆炸，結帳得排一個多小時，都想退會員了」、「台中也不妨多讓，結個帳至少30分鐘以上」、「台中今天下午一點多外圍汽車排一圈等進停車場」、「台中完全不敢再去了，平日嚇死人，假日人擠人」。

好市多年貨大街Costco

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