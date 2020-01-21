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捷運環狀線 1月31日辦通車典禮

2020-01-21 11:46聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

捷運環狀線第一階段路線近日舉辦試乘，雙北市政府共同研商後決定於1月31日早上10時，在以大地綠衣為設計概念的綠建築車站「十四張站」舉行通車典禮，預計由台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同主持；北市捷運局表示，環狀線通車後大台北捷運路網施工總長度將達152公里，131座車站，實際營運收費路線長度則由131.1公里增加為146.5公里。

北市府完成交通部5日對於環狀線第一階段履勘時要求營運前必須改善事項，16日獲交通部核准營運，19日起每天10點到下午4點開放民眾試乘到通車典禮前一日（30日），31日通車典禮後將於下午2點起正式通車營運，與北捷路網銜接；屆時北捷路網也增為6條，轉乘車站數增加至18個，有效分散目前特定路線在尖峰時間的擁擠人潮。

即將通車的環狀線第一階段路線自大坪林站至新北產業園區站，全長15.4公里，共設置14座車站，包含13座高架車站、1座地下車站，還有一座5級維修機廠；串聯多條捷運系統的環狀線第一階段，14座車站中就有8座是交會轉乘站，起點的大坪林站可與松山新店線轉乘、十四張站未來將與興建中的安坑線轉乘、景安站及頭前庄站可與中和新蘆線轉乘、中和站將與114年完工的萬大線轉乘、新埔民生站及板橋站均可轉乘板南線、新北產業園區站與桃園機場線交會轉乘。

北市捷運局表示，環狀線是國內第一條採用鋼輪鋼軌型式設計的全自動無人駕駛捷運系統，共採購17列電聯車，電聯車由義大利設計具有濃郁歐風色彩，採流線造型，結合法國藝術家Emmanuelle Moureaux依環狀線路線顏色（黃色系）所設計的車輛公共藝術色彩，座椅均採4種漸近黃色設計並搭配黃色的扶手及吊環，讓人有清新脫俗的感覺。

電聯車車廂配合大車窗面積，呈現時尚美觀、優雅亮麗的色彩及造型，彷彿一座會移動的藝術城堡；每列車有4節車廂，車內空間寬敞舒適，且各車間與高運量電聯車一樣設有走道連通，方便乘客於車廂間移動及通行，每列車載客量650人；另為便利機場捷運線出入境旅客轉乘，每節車廂皆設有行李置放區。

北市捷運局說，環狀線也是全國首次採用高架疊式車站及高架橋興建的捷運系統，自99年第一階段動工興建以來歷經9年工程期間，克服諸多困難，包含工程需穿越營運中的地下車、施工範圍在地狹人稠的新北新店、中和及板橋區，道路狹窄、鄰房緊鄰等，都讓工程結構設計複雜且施作難度高。

為完善臺北生活圈，北市捷運局也正在推動環狀線第二階段（南北環段段），現已進行細部設計中，預訂明年發包施工；至於環狀線第三階段（東環段）的可行性研究則已獲國發會審議通過，正辦理綜合規畫中，三階段完工後，距離全長49.2公里、42座車站的「首都環狀線」將就此成形。

捷運環狀線第一階段路線近日舉辦試乘，雙北市政府共同研商後決定於1月31日早上10...
捷運環狀線第一階段路線近日舉辦試乘，雙北市政府共同研商後決定於1月31日早上10時，在「十四張站」舉行通車典禮。圖／北捷公司提供
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捷運環狀線第一階段路線近日舉辦試乘，雙北市政府共同研商後決定於1月31日早上10...
捷運環狀線第一階段路線近日舉辦試乘，雙北市政府共同研商後決定於1月31日早上10時，在「十四張站」舉行通車典禮。圖／聯合報系資料照片
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捷運環狀線

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