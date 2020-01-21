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搭台灣觀巴暢遊全台 十大優質路線出爐

2020-01-21 11:38聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

「台灣觀巴」以飯店、機場及高、台鐵車站等重要交通節點出發，專人專車接送至國內各主要觀光景點，發展迄今已趨成熟。交通部觀光局今舉辦2019年台灣觀巴管理及服務品質頒獎典禮，共有十條獲選最佳優質路線，另也遴選出六名優秀服務人員，鼓勵業者的努力。

觀光局說，為提供國內外旅客在台灣的便利觀光旅遊服務，自2014年起推出台灣觀巴套裝旅遊產品，以優質多元行程與親切服務推廣台灣，成為台灣旅遊的重要品牌。而為提升服務品質，特邀集專家學者進行考評，每年的服務考評也成為激勵與肯定業者的重要獎項。

經過專家多面向考評與遊客意見調查後，評選出去年度台灣觀巴最佳優質路線，共有十條，分別是屏東旅行社之「恆春半島全島旅遊線一日遊」和「恆春半島西海岸線半日遊」、金建旅行社之「夜遊國際港都」和「台南古都&烏山頭一日遊」、宏祥旅行社之「三峽、鶯歌民俗藝術觀光半日遊」和「台南古都&烏山頭一日遊」、鄉村旅行社之「金門-小金門生態采風半日遊」、明利旅行社之「太魯閣峽谷景觀半日遊」、怡容國際旅行社之「苗栗南庄客家風情一日遊」、利代旅行社之「基隆港、野柳、北海岸半日遊」。「最佳服務品質提升獎」則是怡容國際旅行社獲得。

此外，為鼓勵第一線從業人員認真負責的態度，也遴選出六名優秀服務人員，分別為金建旅行社陳志嘉、東南旅行社唐明芬、宏祥旅行社勞健明、飛行家旅行社李芷儀、金建旅行社林崇岳及怡容國際旅行社張家榮，由觀光局張副局長頒贈獎座及獎金給獲獎單位與人員。

台灣觀巴管理及服務品質頒獎典禮。圖／觀光局提供
台灣觀巴管理及服務品質頒獎典禮。圖／觀光局提供
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