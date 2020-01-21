最新養豬頭數調查出爐 養豬場變少、毛豬卻養更多了

一年5月、11月共計兩次的養豬頭數調查，最新統計出爐，到去年11月底，養豬場為6759場，毛豬在養頭數551萬4211頭，比去年5月的6999場、546.8萬頭多，畜牧場愈來愈少，推估與非洲豬瘟防疫，部分養豬退場、廚餘養豬減少，以及環保意識抬頭有關。

但也因為豬農看好非洲豬瘟缺豬增養，加上去年底進口豬肉多，豬價至今低迷，政府收購價格都拉不上來，年後是肉品消費淡季，端午前恐雪上加霜。

中央畜產會統計，昨天台灣毛豬拍賣市場每公斤平均批發價63.81元，若不含冷凍豬肉，每公斤平均批發價為65.25元，以春節前消費旺季來看，毛豬批發價格相對低迷；但零售價格仍紋風不動，今天台北零售市場，指標性的帶皮五花肉，一斤仍維持160至180元；超市賣場的梅花火鍋豬肉片，每盒也80至90元上下，並沒有比較便宜。

根據農委會的毛豬調查統計，前年11月、去年5月、去年11月，國內養豬場的變化為 7241場、6999場、6759場，場數愈來愈少；但毛豬在養頭數為544.7萬頭、546.8萬頭、551萬頭，場數變少、養的豬卻愈來愈多。

農委會副主委黃金城表示，去年上半年豬農看中非洲豬瘟疫情對豬肉的需求，因此開始增養，去年上半年豬肉價格還不錯，但到了下半年，進口豬肉受中美貿易戰影響，大量去不了中國大陸的美加豬肉轉向來到台灣，下半年突然增加進口了6000公噸，相當於12萬頭豬，理論上春節前需求旺盛豬肉價格會往上揚，但在進口肉以及國產肉都增加的狀況下，現在豬價「怎麼拉都拉不動」。