盤點海陸空過年剩餘座位！ 想搭雙鐵南下挑這些時間

過年是團聚的日子，尤其在外地的遊子，心心念念的就是回家一趟，和家人、朋友閒話家常。遲未訂票的民眾，小年夜和除夕當天，高鐵南下列車僅剩零星座位，要到初一晚上才有較多空位，台鐵則是要到除夕晚間才有位子。

根據高鐵官網顯示，小年夜、除夕南下列車幾乎皆售罄，北上列車仍有空位；初一晚餐前南下列車接近售罄，北上列車僅零星班次幾乎客滿；到了初二，南下列車剩晚上有座位，北上列車一大早、中午和晚餐過後班次皆有空位；初三南下列車一早皆有位置，中午以後也都還有空位，北上列車一大早仍有位子；初四開始南下列車超空，反觀北上列車除了一大早的班次，其餘幾乎全滿；初五和初四售票狀況類似。

台灣高鐵公司表示，未能購得熱銷車次車票旅客，歡迎多加利用其他時段班次對號座，或於當日購票搭乘每班次三到五節車廂之自由座服務。

至於台鐵售票狀況，台鐵局表示，小年夜前一天到除夕，台北往花蓮、宜蘭，和台北往台中高雄的中長途車票皆已售罄，僅剩短途仍有座位，連莒光號都沒有位子。若有返鄉需求的民眾，可以選擇除夕下午5時後的列車，或是於當日購買站票，每班新自強號將發售120張站票。

返工部分，台鐵局說，初四和初五從台中、高雄回台北，和台東、花蓮回台北的中長途車票皆已完售，除非有人退票，否則很難買到，同樣建議利用站票。

若沒有購買到雙鐵車票的民眾，客運就是個不錯的選擇。首都客運表示，台北往返花蓮跟宜蘭並無發售預售車票，隨到隨上車，有把握旅客到市政府、礁溪、宜蘭和羅東轉運站，能在20分鐘內上車。

首都說，今年運能比以往充足，台北往返宜蘭可以開出800班次。提醒要搭乘的民眾，台北到宜蘭於市政府轉運站的末班車為凌晨0時30分，其他轉運站末班車則約略是晚間11時。

統聯客運表示，今年因為提早一天放假，訂票狀況較以往分散，小年夜當天台北往台南、台中和高雄有九成滿，網路上仍有座位，現場也會有機動加班車。初四和初五從台南、台中和高雄返北的班次，同樣有九成滿，其餘日期則是落在六到七成滿。

至於離島航線，儘管已經釋出三波加班機，小年夜、除夕由本島出發的班機依舊客滿，初四和初五從離島返工的班機也已售罄，反向則皆有座位。若真有搭乘離島班機需求，僅能等待民眾退票，或是利用海運接駁。