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肩痛手舉高有困難 微創肩關節鏡手術能對付

2020-01-21 10:20聯合報 記者黃寅／即時報導

38歲張先生日前騎機車出車禍，右肩著地受撞擊，因未發現骨折而不以為意，但返家休息後卻一直受肩痛困擾，赴醫確診為旋轉肌袖破裂症候群，另名55歲吳女士為家庭主婦，長期受左肩疼痛所擾，就醫診斷為沾粘性關節炎，兩人均經保守治療卻不見效，後來透過微創肩關節鏡手術治療後，終於恢復生活品質。

亞洲大學附屬醫院骨科部醫師邱文逸表示，張先生起初尋求中醫及復健治療3個月不見改善，右手活動度只能前舉不到90度，經由詳細理學及高階核磁共振檢查，確診為旋轉肌袖破裂症候群。

吳女士起初也透過針灸、推拿治療皆不見好轉，診所安排的復健課程及類固醇局部注射也毫無助益，肩膀活動度越來越小，連最簡單的梳頭髮及扣內衣也無法獨力完成，睡覺時只要翻身壓到左肩，就會被尖銳的刺痛驚醒，至骨科門診經理學檢查和X光檢查，確診為沾黏性關節炎（即五十肩）。

邱文逸說，肩關節被稱作球窩型構造，球為肱骨頭部，窩即為肩關節盂結構，此一結構加上複雜的肌腱、韌帶，造就人體活動度最大的關節，根據臨床統計，40歲以上約有四成民眾有過肩關節疼痛或活動不良的困擾，而大於60歲以上者，更有高達六成左右影響到其生活品質。

大多數人第一時間會尋求藥物及復健方面的保守性治療，但若治療效果不佳，建議透過微創肩關節鏡手術治療，手術於肩膀的前、中、後各開一個約1公分的小洞，以張先生為例，在儀器輔助下，藉由器械將破裂的旋轉肌袖拉回原本位置，經由縫補錨釘加以固定，術後住院約5天即可返家，兩周後開始復健，復健三個月後右手活動度恢復正常，可上舉至180度。

以吳女士罹患的沾黏性關節炎，則會於肩膀前、後各開一個約１公分小洞，清除裡面沾黏的組織，術後配合復健運動，約兩周左右活動度即大幅恢復，疼痛感也獲得控制。

相較於傳統手術的開放性傷口，微創肩關節鏡手術的優點為傷口更小，破壞原有的肌肉、韌帶等組織更少，對肌肉力量的保存更佳，恢復也更快，對於關節深處的視野更清晰，補足傳統手術無法處理到深處的缺憾。

亞洲大學附屬醫院骨科部醫師邱文逸表示，40歲以上約有四成民眾有過肩關節疼痛或活動...
亞洲大學附屬醫院骨科部醫師邱文逸表示，40歲以上約有四成民眾有過肩關節疼痛或活動不良的困擾，而大於60歲以上者，更有高達六成左右影響到其生活品質。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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復健手術關節炎

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