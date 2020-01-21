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超萌又美味！新東陽×Kitty聯名肉乾 再贈Kitty提袋

2020-01-21 10:00聯合報記者／ 陳睿中 即時報導

彈牙可口、香氣四溢的豬肉乾，不只是引人口水直流的涮嘴零食，更是逢年過節必備的應景美味。知名品牌的「新東陽」特別與三麗鷗合作，推出「新東陽 × Hello Kitty聯名肉乾」，不僅包裝可愛，一次購買2包，更可再加贈精美的Hello Kitty紙提袋。除了是年節最佳贈禮，透過新東陽購物網等網購平台，更可以輕鬆購入，在家打牙祭！

超萌又美味！新東陽推Kitty聯名肉乾。 圖／新東陽 提供
超萌又美味！新東陽推Kitty聯名肉乾。 圖／新東陽 提供
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限量推出的新東陽 × Hello Kitty聯名肉乾，以Hello Kitty與粉紅小豬為包裝主角，顯得可愛又精緻，吸睛感十足。並且共有「蜜汁厚片豬肉乾」、「蜜汁金錢豬肉乾」等兩種口味選擇，包裝圖案各有不同，顯示出新東陽的用心。兩款肉乾均是精選國產健康豬隻的後腿肉為原料，以獨特秘方醃漬、烘烤製成。蜜汁厚片豬肉乾的口感彈牙又多汁、齒頰留香；外形討喜的蜜汁金錢豬肉乾，則是富有細緻咬勁，各有不同的品嘗食趣。

新東陽 × Hello Kitty聯名肉乾共有蜜汁厚片豬肉乾、蜜汁金錢豬肉乾兩種...
新東陽 × Hello Kitty聯名肉乾共有蜜汁厚片豬肉乾、蜜汁金錢豬肉乾兩種選擇。 圖／新東陽 提供
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「蜜汁金錢豬肉乾」象徵財富滾滾來，很討喜。 圖／新東陽 提供
「蜜汁金錢豬肉乾」象徵財富滾滾來，很討喜。 圖／新東陽 提供
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除了本身的包裝之外，凡購買2包新東陽 × Hello Kitty聯名肉乾，就可再加贈精美的Hello Kitty紙提袋。提袋採雙面設計，正反二面各有不同動作的可愛Kitty；紙袋有結合紅色緞帶，可以打上美麗的蝴蝶結，讓Kitty化身為禮物，更加增添送禮的魅力！另外一次購買5包新東陽 × Hello Kitty聯名肉乾，則能夠獲得Hello Kitty聯名帆布袋，共計有6款造型，適合粉絲們全部蒐集入手，數量有限，送完為止。

只要購買2包聯名肉乾，就可獲得精美的Hello Kitty紙提袋。 圖／新東陽 ...
只要購買2包聯名肉乾，就可獲得精美的Hello Kitty紙提袋。 圖／新東陽 提供
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精緻的Hello Kitty聯名帆布袋共有6款造型，適合粉絲蒐集。 圖／新東陽 ...
精緻的Hello Kitty聯名帆布袋共有6款造型，適合粉絲蒐集。 圖／新東陽 提供
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了解現代人網路購物的習慣，新東陽 × Hello Kitty聯名肉乾除了可以在新東陽官網上購買之外，也同步於知名購物中心等網購平台販售，民眾只要動動手指，就可以輕鬆購入可口又美味的新東陽肉乾。不只可趁著佳節買來饋贈親友，更適合嘴饞時購入細細品嚐，隨時享受經典滋味！

馬上點點買
新東陽線上購物：http://bit.ly/2uelfH9
線上商城：http://bit.ly/2TGcqRk
線上商城：http://bit.ly/3avgREy

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