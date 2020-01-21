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春節天氣劇變 彭啟明：大年初二這波有機會成為今年冬季最冷的冷空氣

2020-01-21 08:14聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，從周一開始台灣附近的水氣明顯減少轉乾，未來幾天也更是如此，預期最好是到本周五，這幾天當中溫度一天比一天回溫，西半部可以到26-29度，非常溫暖的溫度，這幾天台灣附近逐漸轉為偏東以及偏南風，東半部雲量略多，偶有短暫陣雨，西半部清晨偶有局部霧。

他說，在這周有道鋒面雲系在長江附近發展，將逐步南下，本周六，也就是大年初一開始，鋒面會逐漸接近台灣北部海面，大年初一的下半天到晚上，北部可能會先轉為有陣雨的天氣，北部溫度稍降，其他地方仍是溫暖的天氣。

本周日，也就是初二，彭啟明表示，這波很像是典型春天的鋒面，將滯留於福建廣東沿海至台灣附近，配合南來水氣影響，各地雲量偏多，北部、東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨，天氣較不穩定，北部溫度稍涼，仍可到14-15度，中南部仍溫暖，但有降雨，略有點涼意。這已經是春季鋒面了，仍要留意變化程度仍大，要持續更新預測資訊。

彭啟明表示，下周一初三，由於中國南方的低壓系統增強，台灣附近天氣轉區更不穩定，各地有陣雨或短暫陣雨，中北部局部地區雨勢轉趨明顯，有較大雨勢發生機會，因降雨偏多，各地溫度下降，中北部稍涼，南部花東仍較溫暖。

下周二初四到周三初五，要留意鋒面東移後，鋒面後面的冷空氣南下，溫度由北往南逐步降溫。他說，中北部地區低溫預估逐漸降至13-15度，高山留意雨雪及結冰現象發生。甚至不排除初五到初六，由於由濕冷轉為偏乾冷的冷空氣，北部、中北部、東北部空曠地區低溫12-14度，局部地區低溫可能降至10-12度。

他說，從大年初二這波由水氣稍多，全台有雨的天氣，逐漸到初四、初五轉為降溫乾冷的型態，這波降溫時間會較久，有機會成為今年冬季最冷的一波冷空氣，實際上的數字不見得會很低，但感受上會有冷的感覺。

初四、初五轉為降溫乾冷的型態。本報資料照片
初四、初五轉為降溫乾冷的型態。本報資料照片
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彭啟明

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