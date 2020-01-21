過年買春花必看！ 專家教你怎麼擺在家裡利招財

2020鼠來寶，迎春納福，家中花草該怎麼擺設布置才能招財？鼠年是上金下水年，也是庚子年，看起來一片朝氣蓬勃、繁榮景象，但實際上錢賺不進來，蓬勃僅是假象；因此建議，要保一年平安順遂，最好多穿著白色系的衣服，白色衣服會比大紅衣更理想。

另外，由於金水年雖有金，但容易漏財洩氣，因此建議民眾投資理財、置產盡可能稍安勿躁，不要躁進，才能走的相對比較平順。

今年財位在房子西北方，屬於發財旺財星，因此過年春節期間代表富貴的花、可以聚財的花，例如淡黃色、紅色的花朵都很適合；也可以放盆發財樹在這方位，可以旺宅，特別推薦擺放菊花，尤其是大朵、金黃的菊花特別合適，可以在房子的西北方放上八朵大金菊，為來年朝福旺財。

鼠年西方為喜慶方，想要結婚順利、求子、生產過程平安，可以在房子的西方，擺放有果實的植物，比如金桔、辣椒等，這種有果實、結實纍纍感覺的植物，可以心想事成、願望達成。

想要考試高中者，今年文昌位在西南方，建議這位置要擺放開運竹，特別是春節期間。開運竹上可以繫上許多漂亮的紅色緞帶，特別適合可以放文昌位；也可以放些薄荷草類的植物，不僅文昌旺，還能清新工具。

至於想要異動、換工作，或者明年有大計畫的朋友，建議在房子東南位放盆栽；鼠年東南位是個奔放的方位，六白武曲位，也是驛馬位，也就是會異動的位置。想要跑得快、跳的高，要放會攀爬、能爬藤的植物，顏色為金銅色、牡丹色、白色；也很推薦放蘭花，蘭花各種顏色都有，方便挑選。

至於求健康的朋友，可以留意家中的正東方，在這位置放些比較耐活、堅忍不拔的植物，建議可以放時下最流行的多肉植物，好照顧，祈求來年身體健康，平安幸福。

諮詢／命理老師鄭雅勻

另外，過年期間想買切花或盆花布置家中，也可挑選下列五種切花、五種盆花，為家中添福添壽添喜慶。

切花

●百合：

百合花型美、顏色淡雅，且香氣濃郁，百合香氣有安神作用，最適合春節期間放於室內添喜氣。百合主要產地為台中縣、南投縣、彰化縣、嘉義縣、苗栗縣、台南縣。百合是球根花卉，全年可以生產，選購的時候，花瓣及葉片上不要有斑點或呈焦黑狀，若花瓣呈現透明或是脫水症狀，顯示買到了冰存過的花，比較不耐放。

建議挑花苞厚實、飽滿，不要歪斜（溫差大導致發育不全，開花時會不平均），枝幹硬挺、無折傷，每枝至少要有兩、三朵，其中有一朵已開七、八成，而其他花苞則以含苞狀態為佳。

百合瓶插觀賞期可持續長達8至14天；花朵绽放後，建議將花藥去除，否則花藥成熟後開裂，花粉容易掉落而沾染到桌巾或是傢俱。

●菊花：

在春節期間，菊花代表富貴吉祥，菊花不僅花色多樣，幾乎甚麼顏色都有，花型也非常多元，有大有小、有圓有扁，各種顏色與花形，可以滿足所有消費者的喜好。

花瓣光滑完整且無蟲害最好，花苞要飽滿，枝幹要挺直健全，葉片要完整乾淨，不要有葉燒或是藥害的現象，且葉子太多會影響花苞生長。

菊科短日照植物，花色多樣，瓶插壽命一般皆可達到8至12天以上，選購時應挑選花苞飽滿、花莖直挺、葉片完整無乾枯現象，且花苞微開約四至五分者為佳，購買回家後，應儘快切除一小段花莖及除去花莖下半段葉片，並在清水中適量加入保鮮劑，可以讓花朵持久綻放，延長保鮮期。

●桔梗：

洋桔梗又名「土耳其桔梗」，主要是由它的日本名音譯而來，在台灣則有「媽祖花」之稱(每年農曆2至3月，大甲媽祖繞境雲林、嘉義時，當地花農以盛產的洋桔梗來迎接，久而有此別稱)。

選擇花瓣飽滿、沒有水傷或黃化，且花色亮麗者，葉片要完整沒蟲害，也沒往下垂，花莖挺直。洋桔梗品種繁多，一般可分為切花與盆栽二種不同觀賞與使用方式；觀察花瓣，又有單瓣、重瓣品種之分。

洋桔梗的花色，以青紫色為主要色系，另有粉色、桃紅、紅、紫、藍及白色等色系，顏色多樣又活潑、鮮豔。選購時宜挑選花瓣開度六至七分以上，花莖粗硬直挺、花朵完整、花朵數多又大、色澤佳、花瓣無折傷者為佳，且單枝花朵數宜達三朵以上，葉片無病害，瓶插壽命才會長。

●銀柳

銀柳的台語發音與「銀兩」諧音相似，有著招財吉祥的含意，因此廣受消費者的喜愛，其枝條具有可塑性，可彎曲架構成各種不同的造型，發揮創意就可以打造獨一無二的春節布置。

取一大把置於家中，搭配吉祥如意金元寶或紅色彩帶飾品，十分應景喜氣；民眾選購時宜挑選花莖堅實具靭性，花苞紅褐具光澤，少掉苞者為佳。

銀柳是宜蘭縣三星鄉重要具特色的花卉產業，銀柳外型高貴優雅，寓意財源廣進大吉，切枝應用多樣極具創作性，深受切花消費市場青睞，是國人新春年節應景常見的花材擺設。

●玫瑰花

根莖要挺直，花朵須結實飽滿，葉面光滑無蟲害，花瓣未變黑，注意枝條下半部的葉子和莖皮是否被刮除，如果被刮除則會縮短觀賞期。玫瑰的冰存花很多，要避免選到花瓣看似軟垂無力及乾皺的玫瑰。

玫瑰是愛情的花，不管是代表火熱愛情的紅玫瑰或是純潔神聖的白玫瑰，各種不同花色和品種都能表達對情人，春節也能對家人親友表達濃濃的愛意。

盆花：

●金桔

結實纍纍的金黃果實，象徵著豐收與財富的金桔，是春節的代表商品之一，除了觀賞用途之外，還能在冬天泡一杯熱騰騰的金桔茶。

金桔主產於屏東、彰化的金桔，屬芸香科多年生木本植物，品種多樣，包括有四季桔、金柑、金棗等品種，花期全年皆可開花，但主要集中在每年4至6月間，結果期則以每年7月至隔年2月為高峰，果實扁圓形，成熟時為橘色偏金黃色非常強眼。

華人習慣春節時在家中擺放幾盆金桔盆栽，特別具有四季吉祥、吉祥如意、大吉大利的象徵。

金桔適合加工作成蜜餞，並可用於鮮食，近年來，宜蘭將其名稱依用途的區分，凡是加工的慣稱金棗，而鮮食的則正名為金柑。名列宜蘭四寶的金棗蜜餞，其金棗糕係以金柑的糖漬、鹽漬加工品，取其果色熟如黃金，果形似棗而得其名，通稱金棗。

蘭陽平原，潮濕多雨特性，使得礁溪、宜蘭、員山等地區適合金柑栽種，尤其礁溪是為金柑主要產地，譽為「金柑的故鄉」。每逢冬春交迭遊賞農園，放眼望去滿是金黃的金柑，令人望而生津；選購時宜挑選結果約七分熟、顏色接近金黃色，果實顆粒大且飽滿，葉片翠綠無病斑或蟲害為佳。

●蝴蝶蘭

婚慶喜事，國人總少不了蝴蝶蘭的天喜慶，蝴蝶蘭花莖彎曲柔和、姿態輕盈飛舞，高貴而圓滿的花型人見人愛，因此被譽為「蘭花之后」雅號。

蝴蝶蘭以紅、白、黃三大色系為主，又以紅花系列產量最多；主產於嘉義、台南、高雄、屏東等地。由於培育技術提升，光是紅花系列中，就有紫紅、淺粉、深粉、大紅、粉紅紫條紋等花色，花型又分有大花、中花、小花等三種花型（以大花型較多）。

一般照養蝴蝶蘭，須注意採光佳、通風良好的地方，選購重點則是注意根系發展建全、花型完整、著色均勻等條件，觀賞花期則依季節不同，一般約可長達一個月以上。平均約十天到半個月澆一次水。

●開運竹

開運竹喜愛高溫多濕環境，一般多以水耕方式栽培，光線半日照為主，適合在陽台、窗邊或戶外遮蔭處養植。開運竹外型筆直、一節一節類似竹子，因插水就能翠綠常青，非常適合室內觀賞；選購時宜注意竹節青翠明顯、無病斑蟲咬、葉片無枯黃現象，且已發根者佳。

也有栽培業者利用開運竹向光的特性，培育出多款自然彎曲的造型，表現有如千手觀音的型態，也有採用切段排列、一層一層寶塔般層次感的造型，這些以藝術手法方式創造的花卉產品，由於有步步高升的涵義，更象徵有幸運、祝福、興隆的寓意，因此廣受消費者喜愛，且是一年四季皆非常受歡迎的盆栽之一。

●鳳梨花

觀賞鳳梨種類多達數千種，各有不同的型態與變化，主要產期在冬季，由於壽命長，依品種不同，有的品種可達兩個月，苞葉顏色橙紅、紫、黃三色系為主，由於顏色討喜，高貴不貴，深受國人的喜愛。

春節家家戶戶買鳳梨花，象徵來年財源廣進，好運旺旺來，花色上有紅色、黃色、紫色可供選擇，造型討喜可愛，送禮自用兩相宜。

建議民眾在選購時，要仔細觀察盆栽，植株是否青翠有活力，葉片完整無破損，葉尖不枯焦，葉形不要太直立，葉色要全綠。照顧時，建議放在陽光不會直接照射的位置，也不需要常常澆水，壽命長、省事，是非常好照顧的懶人盆栽。

●好采頭

俗稱好采頭的櫻桃蘿蔔，是一年生十字花科植物，主產於桃園、宜蘭、彰化等地，小巧玲瓏的形狀和鮮豔嫩紅的色澤，深受喜歡，而菜頭又有「好采頭」的意思，春節期間，不論送禮還是自家選購做為擺飾盆栽，都非常適宜。