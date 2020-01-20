YouTube創辦人與青年對談 陳士駿：不要一開始就顧慮失敗

YouTube創辦人陳士駿今晚應高雄市青年局之邀，在高雄展覽館展開「青年對談-創業巔峰的捨與得」，吸引千人到場聆聽。高雄市長韓國瑜、副市長葉匡時等多位市府局處首長均出席。韓國瑜表示，很感謝陳士駿來與青年朋友分享創業甘苦及過程，青年朋友創業時常覺得孤獨、沒資源，10年寒窗苦讀磨練，能不能成功也不知道，「大家要好好聽、好好學，任何問題都提出來！」

陳士駿表示，2005年與其他人共同創辦YouTube，一開始只是約會網站雛型，後歷經失敗才轉型成綜合的影音上傳平台，他說，很多時候創業過程都是一直不斷變化，原始構想有時不見得能對應市場需求。「創業踏出第一步是最重要的，不要一開始就顧慮失敗」一生中值得花時間去創業和追求夢想，風險其實並沒有那麼大，他鼓勵年輕人要不斷嘗試與挑戰失敗，就能夠有機會成功。

韓國瑜表示，青年局借重所有資源、人脈希望幫助青年朋友，邀請到陳士駿來分享前半段創業旅程，並安排QA，就是希望青年發揮創意、運用各種可能工具，達成創業成功之路。韓國瑜說，未來青年創業競爭對手不會是在台中、台北，而是東京、上海、新加坡等城市，希望青年們從中吸取養分、壯大自我，奠定未來成功的基礎。