國藝會第9屆董事長 林曼麗連任

財團法人國家文化藝術基金會（國藝會）今天召開第9屆董事會第1次會議，現任董事長林曼麗獲得與會董事全數通過，連任國藝會董事長。圖／國藝會提供 分享 facebook 財團法人國家文化藝術基金會（國藝會）今天召開第9屆董事會第1次會議，現任董事長林曼麗獲得與會董事全數通過，連任國藝會董事長。

林曼麗感謝董事們的支持與信任，她表示，在前一任期內為國藝會規劃的3大發展方向：包括把餅做大，與文化部進行補助資源的整合、提升基金管理成效，以及爭取民間企業贊助；將資源用在刀口上，藉由補助政策的專業規劃，更具前瞻性與精準的配置資源。

林曼麗表示，擴大國藝會影響力，持續營運「補助成果檔案庫」與大眾分享，以及積極推動「ARTWAVE-台灣國際藝術網絡平台」等3面向任務，在第8屆董監事會及國藝會成員的支持及努力下，已有具體的成果，期望這一屆的任期內能夠在既有的基礎上持續擴大與深化。

林曼麗也表示，在本屆董事會中有許多不同世代、跨領域的專業新血加入，相信未來在國藝會的各項政策發展上，將能獲致更豐富與多元的助力。

國藝會第9屆董事會共21名董事，包括台灣科技大學建築系教授王惠君、資深影展策展人王耿瑜、國立政治大學廣播電視系兼任助理教授沈昭良、台灣銀行董事長呂桔誠、邱再興文教基金會董事長邱再興、林曼麗、獨立策展人胡永芬、音樂製作人柯智豪、台北藝術大學戲劇學系教授徐亞湘、有鹿文化事業有限公司社長許有吉（許悔之）、客家公共傳播基金會董事長陳邦畛（陳板）、台灣戲曲學院民俗技藝學系副教授陳碧涵、角頭文化負責人張議平（張四十三）、台灣大學醫學院名譽教授陳耀昌、台灣大學戲劇系兼任講師傅裕惠、上銀科技股份有限公司總經理蔡惠卿、成功大學歷史學系教授蕭瓊瑞、台北藝術大學音樂學系教授顏綠芬，以及3名政府機關代表：文化部主任秘書陳登欽、教育部政務次長范巽綠、原住民族委員會副主任委員鍾興華。