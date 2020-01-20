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武漢肺炎防疫升級！即日起自陸來台 14天內有肺炎須通報

讓人聞之色變！ 你一定要知道的2019新型冠狀病毒Q&A

2020-01-20 20:47聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

疾管署已製作SARS與新型冠狀病毒比較表外，並呼籲民眾如果前往武漢或鄰近地區，應...
疾管署已製作SARS與新型冠狀病毒比較表外，並呼籲民眾如果前往武漢或鄰近地區，應避免接觸野生動物、前往傳統市場或醫療院所，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施。 圖／疾管署提供
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自去年十二月中國武漢市華南海鮮市場爆發不明原因肺炎疫情，昨天已傳出跨省跨國感染，大家對「2019新型冠狀病毒」聞之色變，以下為大家整理「2019新型冠狀病毒肺炎」常見疑問，為大家解惑。

Q：2019新型冠狀病毒的致病原？

A：2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）

Q：2019新型冠狀病毒流行地區？

A：中國武漢。起初患者多為武漢華南海鮮市場的經營及採購人員，故以「武漢不明原因肺炎」稱之，後確認為一種新型冠狀病毒。已傳出或有疑似病例國家八國。中國、台灣、泰國、日本、南韓、香港、新加坡、越南。並已造成中國三人死亡。

Q：2019新型冠狀病毒與SARS關聯性

A：經病毒基因定序發現，2019新型冠狀病毒與SARS病毒相似度近80%，但並非同一株病毒。

Q：2019新型冠狀病毒特性

A：冠狀病毒、禽流感H5N1病毒都是人畜共通傳染疾病，兩者都是RNA病毒，特性為突變速度非常快速。多數冠狀病毒在動物中傳播，宿主傳到中間宿主，再到人身上，當病毒突變時，人就有被感染的可能。

Q：2019新型冠狀病毒傳染途徑

A：動物傳人。當出現兩起家庭群聚時，WHO起初認為是「有限度人傳人」，病毒在一公尺內近距離接觸、接觸時間長、或醫護人員照顧病人等較可能傳染。但因個案快速增加，專家認為應已超越「有限度人傳人」範圍。致死率目前尚無法判定。可能症狀發燒、咳嗽、少痰，部分患者出現呼吸困難，肺炎呈雙肺浸潤等症狀。

Q：民眾如何自保

A：留意身邊發燒患者，避免去人多擁擠處；若至中國甚至武漢當地，請配戴外科或N95口罩，並避免接觸生禽。若有相關症狀，應儘快就醫並告知相關旅遊史、接觸史。

資料來源／疾管署、中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬、台灣感染症醫學會理事長黃立民

整理製表／記者簡浩正    聯合報

肺炎患者南海

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