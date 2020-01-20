美發警示減肥藥恐致癌？ 我國上市前已加註警語

沛麗婷外觀。圖／取自食藥署官網 分享 facebook

減肥藥「沛麗婷」（Belviq），可透過抑制食慾達到減重效果，但是美國食品藥物管理局（FDA）日前卻提出警告，根據一項評估安全性的臨床試驗結果，沛麗婷可能增加患癌症的風險，致癌原因尚不確定。對此，我國食藥署表示，該藥核准上市前便已要求加註相關警語，因此提醒民眾不要過度使用。

沛麗婷為處方藥，是台灣合法上市的減肥藥，許可證效期自106年7月31日至111年7月31日止，用於BMI過高者在飲食和運動控制後，長期體重輔助管理。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，該藥在核准上市前進行的動物實驗中，就發現對母鼠投予藥品劑量換算人體劑量高達87倍，因此便已要求業者在藥品中文仿單上加註警語，且服用劑量不大，一天兩顆，每天20毫克。

生產和代理沛麗婷的衛采製藥與創益生技則指出，如果依照醫囑使用攝取量，服用藥物跟增加腫瘤發生率並無關聯。目前已該藥在六個國家取得許可，並在美國、以色列、台灣和韓國四個國家上市，且自美國上市後，七年期間，一直持續監測安全資訊收集安全訊息，並無新增安全疑慮。