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美發警示減肥藥恐致癌？ 我國上市前已加註警語

2020-01-20 19:59聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

沛麗婷外觀。圖／取自食藥署官網
沛麗婷外觀。圖／取自食藥署官網
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減肥藥「沛麗婷」（Belviq），可透過抑制食慾達到減重效果，但是美國食品藥物管理局（FDA）日前卻提出警告，根據一項評估安全性的臨床試驗結果，沛麗婷可能增加患癌症的風險，致癌原因尚不確定。對此，我國食藥署表示，該藥核准上市前便已要求加註相關警語，因此提醒民眾不要過度使用。

沛麗婷為處方藥，是台灣合法上市的減肥藥，許可證效期自106年7月31日至111年7月31日止，用於BMI過高者在飲食和運動控制後，長期體重輔助管理。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，該藥在核准上市前進行的動物實驗中，就發現對母鼠投予藥品劑量換算人體劑量高達87倍，因此便已要求業者在藥品中文仿單上加註警語，且服用劑量不大，一天兩顆，每天20毫克。

生產和代理沛麗婷的衛采製藥與創益生技則指出，如果依照醫囑使用攝取量，服用藥物跟增加腫瘤發生率並無關聯。目前已該藥在六個國家取得許可，並在美國、以色列、台灣和韓國四個國家上市，且自美國上市後，七年期間，一直持續監測安全資訊收集安全訊息，並無新增安全疑慮。

黃琴喨表示，由於該藥在我國的藥物不良反應通報中並無通報案例，美國FDA也僅是發表警示，但致癌原因仍不明確，因此除了既有的仿單加註警語外，不會有更進一步的管制措施。食藥署將持續觀察國內外的文獻以及通報狀況，並提醒民眾控制體重仍以飲食和運動控制優先，且減肥藥不可過度使用，才不會造成對身體的危害。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，該藥在核准上市前便已要求業者在藥品中文仿單上加註...
食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，該藥在核准上市前便已要求業者在藥品中文仿單上加註警語。圖／取自食藥署官網
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減肥食藥署

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