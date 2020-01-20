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做好新型冠狀流感防疫 防疫專家：別重覆抗煞初期錯誤

2020-01-20 19:08聯合報 記者李樹人／台北即時報導

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，泰國、日本、南韓均出現了境外移入確定病例，國內感染科權威，曾經參與抗煞戰役的花蓮慈濟副院長王立信表示，兩岸交流頻繁，台灣恐將無法避免出現確定病例，民眾與醫療院所均需做好防疫準備。

王立信指出，目前國內對於新型冠狀病毒疫情的掌握，均來自中國大陸，但這可能只是當地疫情冰山的一角，背後恐將隱藏著更嚴峻的疫情，對於突變冠狀病毒捲土重來，政府及國人應該嚴肅面對，謹慎防疫。

王立信表示，與SARS相較，新型冠狀病毒在致死率、嚴重度上，可說差了一大截，但冠狀病毒的傳染力不容小覷，民眾在進出公共場所時，應該勤洗手、做好手部衛生，並戴上口罩。

至於醫療院所防疫作為，王立信建議，醫護人員應該提高警覺，甚至從即日起均需帶上口罩，且不能只將去過武漢地區、有接觸史的患者當成疑似患者，應該從嚴看待。

王立信說，2003年抗煞初期，在防疫上，犯了嚴重錯誤，醫師醫護人員一開始只將來自香港、廣東的疑似肺炎患者當成防疫對象，但沒想到台灣島內已經多處淪陷，不少沒有出過國的人也中煞。

王立信強烈呼籲，出現發燒、上呼吸道感染症狀等患者就醫時，一定要自行帶上口罩，並主動告知醫師，周遭親友同事是否也有人出現流感症狀，讓醫師早做準備。

疾管署已製作SARS與新型冠狀病毒比較表外，並呼籲民眾如果前往武漢或鄰近地區，應...
疾管署已製作SARS與新型冠狀病毒比較表外，並呼籲民眾如果前往武漢或鄰近地區，應避免接觸野生動物、前往傳統市場或醫療院所，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施。 圖／疾管署提供
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