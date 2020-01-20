做好新型冠狀流感防疫 防疫專家：別重覆抗煞初期錯誤

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，泰國、日本、南韓均出現了境外移入確定病例，國內感染科權威，曾經參與抗煞戰役的花蓮慈濟副院長王立信表示，兩岸交流頻繁，台灣恐將無法避免出現確定病例，民眾與醫療院所均需做好防疫準備。

王立信指出，目前國內對於新型冠狀病毒疫情的掌握，均來自中國大陸，但這可能只是當地疫情冰山的一角，背後恐將隱藏著更嚴峻的疫情，對於突變冠狀病毒捲土重來，政府及國人應該嚴肅面對，謹慎防疫。

王立信表示，與SARS相較，新型冠狀病毒在致死率、嚴重度上，可說差了一大截，但冠狀病毒的傳染力不容小覷，民眾在進出公共場所時，應該勤洗手、做好手部衛生，並戴上口罩。

至於醫療院所防疫作為，王立信建議，醫護人員應該提高警覺，甚至從即日起均需帶上口罩，且不能只將去過武漢地區、有接觸史的患者當成疑似患者，應該從嚴看待。

王立信說，2003年抗煞初期，在防疫上，犯了嚴重錯誤，醫師醫護人員一開始只將來自香港、廣東的疑似肺炎患者當成防疫對象，但沒想到台灣島內已經多處淪陷，不少沒有出過國的人也中煞。