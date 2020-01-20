武漢病例回來不可怕？醫師提醒只要做到這件事

武漢肺炎疫情擴散，市場憂大陸春運疫情很可能擴及大陸全境，也讓防疫概念股成為台股封關日的資金押寶熱區。 中通社 分享 facebook 武漢新型冠狀病毒疫情兩日暴增140例，個案跨省又跨國，世界各國高度矚目。春節假期即將展開，兩岸飛航往來人數即將激增，各大網路論壇討論氣氛恐慌，藥局也開始有民眾頻詢問口罩購買事宜，就擔心春節期間台灣出現確診首例。

針對目前擔憂的社會氛圍，專家提醒，目前世衛評估疫情仍為有限度人傳人，即便有病人回來也不可怕，但春節急診確實需要更多人力，以因應流感及潛在的檢疫需求。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，中國大陸疫情不透明，但從日、韓的病例未曾到過華南海鮮市場可以得知，疫情為有限度人傳人。加上北京、上海也有病例，何美鄉認為疾管署除了武漢直飛的班機，有必要針對其他中國大陸來的班機進行下機前宣導。

感染症醫學會理事長黃立民表示，總是有人會從中國回來，如果有人帶病回來擋不住。但其實即便有病人回來也不可怕，重點是要診斷得出來，可以即時隔離。目前流感正值流行高峰，再加上這波中國疫情蠢蠢欲動，黃立民認為，這次春節的急診人力會更加緊迫，需要加派人力，因為病人量大，醫師還得仔細詢問旅遊史，擔心會有所遺漏。

黃立民提醒，如果民眾春節期間和中國回來的友人聚餐，要提高警覺，後續若有感冒症狀，就醫時務必要記得告知醫師。

至於開始有民眾搶購口罩，黃立民認為，民眾適度的警覺，其實是防疫成功的關鍵，只要整備的防疫物資沒有缺乏，民眾多使用口罩，並無不可。何美鄉則認為，所幸現在還未傳出院內醫護人員感染的案例，代表傳播力仍然有限，民眾不需要恐慌，且不須搶購到N95口罩。

目前有許多民眾將目前新型冠狀病毒類比為2003年SARS病毒，並極度擔憂歷史重演。黃立民認為，疫情失控機會不大。2003年是因為中國當時搞不清楚狀況，也沒有管制人進出，目前中國在進步，已管制發燒者不能離開武漢，世界各國都在阻擋疫情，境外移入個案都抓出來了，應可獲得控制。

行政院已同意衛生福利部疾病管制署於今天成立中央流行疫情指揮中心，已即刻展開專家會議，即將於晚間宣布最新邊境檢疫作為及通報條件。