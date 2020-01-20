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睽違5年 「他們在島嶼寫作」第3系列今年上映

2020-01-20 18:24聯合報 記者章凱閎／即時報導

「他們在島嶼寫作」文學紀錄電影睽違5年，即將在今年推出第三系列。圖／目宿媒體提供
「他們在島嶼寫作」文學紀錄電影睽違5年，即將在今年推出第三系列。圖／目宿媒體提供
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「他們在島嶼寫作」文學紀錄電影睽違5年，即將在今年推出第三系列。本次共拍攝5部片、7位作家的故事，包含文學朱家上集朱西甯、劉慕沙「願未央」、文學朱家下集朱天文、朱天心「我記得」、七等生「削瘦的靈魂」、吳晟「甜蜜的負荷」、楊澤「新寶島曼波」。

全新系列的「他們在島嶼寫作」從2016年籌備、2017年開拍，目前已近完成階段。鏡頭描繪出小說家與詩人持續創作的精神，且如何影響一代又一代的後繼者，豐富台灣文學樣貌與讀者的心。

今年上半年將首推有「用稿紙糊成的家」之稱的文學朱家上、下集，聚焦在當代華語文學裡最特殊的家族。上集「願未央」由朱天文首次執導，記錄小說家朱西甯、翻譯日本文學為主的劉慕沙，這一對以寫作為一生志業的文學夫妻檔。

下集「我記得」由與朱家有40年深厚情誼的小說家林俊頴執導，拍攝第2代女兒輩朱天文、朱天心、朱天衣、女婿唐諾，從共同創立的「三三書坊」到如今各自多樣的書寫創作面貌。2部片皆由導演侯孝賢擔任監製，預計將在5月上映。

2020下半年計劃上映的影片，則是紀錄小說家七等生的「削瘦的靈魂」，與分別拍攝2名詩人創作身影的吳晟「甜蜜的負荷」、楊澤「新寶島曼波」，預計分別在夏秋冬三季面世。

「削瘦的靈魂」以多本七等生的作品為座標，解密這名台灣當代小說家的童年成長、挫折窮困、愛人子女和寫就的時代意義。本片由朱賢哲執導，多次實地採訪多年從不公開露面的七等生本人，突破拍攝困難與傳主心防，並藉由訪談作家身邊不同身份、面向的重要他人，讓觀眾得以一窺其隱世多年的生活面貌。

「甜蜜的負荷」鏡頭則跟著仍在持續為文學、為環境拼搏的詩人吳晟，無論是在老家彰化溪州捍衛農權，或投身環保運動現場，創作的詩文永遠都是社會運動中最溫柔的武器。本片由林靖傑執導，打破人們既有記憶中的鄉土，看一生追求環境正義的奮鬥詩人，如何在困境中吐露芬芳。

「新寶島曼波」拍攝以抒情詩人著稱的楊澤，邀請小說家駱以軍、楊隸亞、黃崇凱共同參與編劇，表現詩人致力探索的70年代迄今的台灣文化論述。全片嘗試創造紀錄片全新的敘事方法，聚焦楊澤的百年情懷與文化史觀，並企圖讓電影開展「南部是歌，北部是詩」的詩意視野。

詩人電影紀錄片

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