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她買超商百元福袋抽中3900元名牌手腕包 網直呼：全賺回來

2020-01-20 20:05聯合新聞網 綜合報導

一名女網友PO文表示自己花了100元買了萊爾富超商的福袋，結果竟意外抽到一個名牌...
一名女網友PO文表示自己花了100元買了萊爾富超商的福袋，結果竟意外抽到一個名牌手腕包，網友們都羨慕直呼「好厲害！完全賺回來」。圖擷自爆廢公社二館
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2020農曆新年即將到來，各大超商紛紛推出限量福袋，供民眾試試手氣，不過福袋中的東西有的會讓人相當興奮，但有的卻會讓人相當失望。昨（19）日就有一名女網友在爆廢公社二館PO文表示，日前她在萊爾富超商花100元買了一個福袋，結果竟意外抽到一個名牌手腕包，照片一PO出後，網友紛紛羨慕直呼「好厲害！完全賺回來」。

原PO在文中貼出一張照片，只見照片中原PO將一個知名時尚大牌COACH的灰色手腕包拿在手中，一旁還有COACH的吊牌及保固卡，看起來就要價不斐。原PO接著提到，萊爾富100元福袋抽中這個，袋子裡還有兩包餅乾、一瓶飲料跟一張刮刮樂，於是疑惑的說「抽到這些算幸運嗎？」

PO文一出後，隨即引來網友瘋狂討論，直喊原PO真的太幸運，「太會抽，我都只有糖果餅乾的份」、「福袋裡面居然有COACH，還真的是第一次見」、「我今天才買一包來抽，都是糖果而已」、「運氣真的超好的」、「也太好，7-11的299福袋內容物讓人超失望」、「感覺萊爾富的福袋比全家和7-11有誠意多了」。原PO這款灰色的COACH手腕包官網價為3900元，因此讓網友都羨慕的表示「根本倒賺一波」。

由於原PO是購買萊爾富的福袋才幸運抽中名牌手腕包，因此其他網友也分享自己購買萊爾富福袋所抽中的禮物，甚至吸引不少網友瘋搶，「要開始瘋搶萊爾富的福袋了」、「我姐抽中Jo Malone的香皂，超幸運的」、「我抽到Kiehl's的潤唇膏，直接回賺一波」、「感覺這次萊爾富的福袋cp值都超高，有很多名牌好物」、「下班馬上飛去萊爾富抽」、「今年萊爾富的福袋真的有在用心」。

不少網友也在萊爾富福袋中抽中各種名牌商品，分別有COACH香水、Kiehl's潤...
不少網友也在萊爾富福袋中抽中各種名牌商品，分別有COACH香水、Kiehl's潤唇膏和Jo Malone的香皂。圖擷自爆廢公社二館
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福袋萊爾富超商爆廢公社Coach

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