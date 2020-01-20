吃一整碗飯要花7年 長庚抗癌志工用傷疤和運動勉勵病友

林口長庚醫院癌症資源中心今天舉辦歲末關懷活動，罹患口腔癌第四期的病友葉明祥出席和大家分享他的抗癌經歷。他說，由於長期抽菸導致肺功能極差，治療期間必須一直被抽痰；術後第一次拿下鼻胃管嘗試由口進食，營養品竟然從手術傷口流出，這種種過程雖然很挫敗，但他靠著積極運動，終於撐到戰勝的那一刻，還能在醫院擔任癌症志工，因此他鼓勵所有的病友要多運動，可以改變人生。

65歲的葉明祥說，治療初期一直被抽痰非常難受，為了改變現況，他每天拿著拐杖在醫院樓梯間穿梭當作運動，一周後醫生說可以不用再抽痰了，他高興的如獲恩賜。

不過手術後身體構造與面容的改變，讓他很多事情需要調適，連最基本的吞嚥動作都要重新學習。復健開口動作，每日每小時要做10分鐘，每日至少10次，持續2年，「第一次拿下鼻胃管嘗試由口進食，營養品竟從手術傷口流出，傷心的淚水也跟著掉下」，他說那一刻覺得自己像極了科學怪人，但他總相信自己可以撐到戰勝的那一刻。

葉明祥於是更積極運動，雖然為了要補齒齦做為支撐，讓他少了左小骨，他仍舊騎腳踏車挑戰登高山，要證明他一樣可以擁有正常的生活。他說，附加的好處竟是氣喘不再發作，也開啟他吞嚥訓練的契機，花了7年的時間終於可以吃完整整一碗飯，才發現能吃到食物真的是世界上最幸福的事。

葉明祥擔任林口長庚癌症資源中心志工已經2年，帶著臉上傷疤用自己的親身經歷，在門診及病房鼓勵病友積極治療。儘管復健會流血，但是渴望開口的動力讓葉明祥不放棄，他的兒子也被感動，陪著父親復健，一邊準備考大學，一舉考上台大經濟系。