影／恆牙長不出恐贅生齒造成 醫籲早期移除

正常齒列外多出的牙齒稱為贅生齒或多生牙，若於門齒附近稱為正中贅齒。十歲張小弟，八歲時移除正中贅生齒，仍因恆門齒阻生及牙齒排列不正，經多次手術並長期矯正後才恢復正常齒列。

北榮口腔醫學部兒童牙科主治醫師謝春怡表示，一般乳牙是20顆，恆齒32顆，贅生齒或多生牙則是指正常齒列外多長出的牙齒，好發於上顎前牙區，尤其長在門牙附近的又稱為正中贅齒。根據統計，亞洲人發生正中贅齒的比例較高，發生率約3％至5％。

謝春怡說，贅生齒並非遺傳，發生原因不明，可能是牙板異常增生或是表皮細胞異常分化而來，因生長方向不一定，除了會造成鄰近恆門齒長不出來或是長歪之外，也可能因為贅生齒太大顆吸收了原來的牙根，使得神經壞死，或是造成囊性病變或長到鼻腔的可能。因為贅生齒不一定會長出牙齦，通常是在小朋友因為恆門牙一直沒長出來或是排列不整齊，前往牙科就診、照X光後才發現。

但是針對未萌發的正中贅齒移除時機一直有爭議，許多牙醫認為太早移除可能因為手術傷到鄰近發育中的牙胚，但太晚移除則會有牙齒排列不整齊，甚至因為恆牙的生長動力被阻斷，必須進行二次手術拉出恆牙。

台北榮總兒童牙科研究針對2005年至2012年的手術統計研究發現，五歲前拔除兒童贅生齒，比大於八歲再拔除，術後需再矯正或二次牙齒暴露手術比例由57％降至3％，且配合全身麻醉及電腦斷層定位，也能解決手術中傷及恆牙牙胚的問題。