金幣巧克力年節熱賣的原因在哪？ 網：吃回憶、當裝飾品

一名網友在PTT上PO文提到，金幣、金魚和金元寶等造型的巧克力吃起來總有股怪味，吃裡來並不是那麼美味，但年節始終熱賣，因此他好奇「到底是誰在吃的？」示意圖／ingimage 分享 facebook

年關將至，許多人都在為農曆新年做準備，各家各戶不免俗一定會在家門貼上春聯，或者買一些糖果佈置，就是為了能增添年節喜慶的氣氛。近日就有一名網友在PTT上PO文表示，過年時不少人的家中可能都會看到金幣、金元寶等造型的巧克力，但吃起來都有一種怪味，每次一到過年還是相當熱賣，於是他就好奇的詢問廣大網友「金魚和金元寶巧克力是誰在吃的？」

原PO在文中PO出兩張照片，分別是過年常見的金魚和金元寶巧克力，不管是長輩發糖果還是當作擺飾大家應該都不陌生。不過原PO卻認為，這些金幣、金魚、金元寶等造型的巧克力，是最難吃的巧克力，因為嚐起來口感相當詭異有一種怪味，但聽說是因為加麵粉的關係，所以吃起來就是怪怪的，更提到，金幣巧克力至少還有正常版，但是有些吃起來還是怪怪的。這樣的情況讓他好奇這些巧克力年節熱賣的原因到底在哪。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，許多網友也認為金幣巧克力真的不好吃，「其實這這種巧克力的味道真的不太一定，有些真的很難吃」、「每年都會剩下來都沒人要吃，但隔年家裡還是會繼續買」、「真的有怪味，所以寧願買巧克力球」、「有個很奇怪的味道，到最後都不敢吃」、「魚的超難吃」、「根本是從小到大的惡夢，造型巧克力大都難吃」、「就是廉價的麵粉加巧克力塊」、「很像在吃鐵劑」。

更有網友指出熱賣的原因，「吃這種巧克力就是吃回憶啊」、「就是個裝飾品，從來都沒有拿來吃過」、「我比較好奇這種巧克力的保存期限，感覺都放超級久」、「這個真的就是吃回憶而已」、「30年前沒得挑會拿來吃的東西」、「就是古早味的回憶啊，偶爾看到會想吃一吃回味，反而不愛足球的那種」。