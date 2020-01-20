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酒精加水噴一噴 秒速清除車窗冰雪

2020-01-20 16:39世界日報 編譯孫梁╱綜合報導

圖擷自Andrew Strohecker Youtube
圖擷自Andrew Strohecker Youtube
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人們如果住在冬天降雪多的地區，都知道在下雪天開車要格外小心，雪天安全行駛的第一訣竅是減速開車，但清除車上的積雪和把粘在車窗及前後玻璃上的冰雪除掉也很重要。

不過在寒冷的冬天早晨，上班前為汽車做清除冰雪的工作很費時間。然而有一種迅速除冰法，不到一分鐘就可把車上的冰雪去掉。

有許多種方法可為車窗除霜，和除掉車上的冰雪，包括使用雪刷，或是打開車上的除霜器。但根據「旅遊與休閒」雜誌的介紹，氣象學家維特斯(Ken Weathers)發明了一種清除車上冰雪的自製噴液，只需一分鐘就可調好，既快又便捷。而車主所要做的事，就是把兩樣東西準備好：酒精(70%異丙醇)與水。也許還需要一個噴霧器，以便向車上噴灑。

製作酒精與水的混合噴液很容易，混合三分之二的酒精和三分之一的水，然後裝入噴壺或噴瓶，向被冰雪覆蓋的車窗和前後玻璃噴灑，冰雪數秒鐘就可融化，再用刷子刮乾淨。如果車門被凍住，也可用這種噴液來解凍。

即使人們不住在降雪地區，汽車玻璃在寒冷天氣後也會結霜，使用水與酒精混合的噴液除霜可節省時間。亞利桑納州畢馬社區學院化學教授卡茲(David A. Katz)指出，噴液較高的溫度會使部分冰溶化，接著熱能會從溶化的冰散播到四周結塊的冰，擴大溶化。卡茲建議，這種噴液沒用完時存放在室溫的環境，不要放在車內。

降雪

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