親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

2019台劇打下國際市場基底 能否成為今年跳板？

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

年假走春去哪兒？水保局推45條「優遊農村」體驗行程

2020-01-20 15:12聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

2020年春節連放7天，民眾出遊走春到哪裡好？農舞會水保局推「優遊農村」，處處好玩，內容豐富有趣，今年也擴大與旅行業者合作推廣，讓民眾鼠年一整年都有得玩。

水保局去年通過評鑑的45條農村體驗行程，打出「優遊農村」的共同品牌，有很多好玩、有趣的活動及景點，並從中精選31條走春路線，有茶花果香村落、農漁村的職人體驗、原住民迎賓及打獵等傳統文化、產地新鮮食材的美味料理等，都值得民眾探訪。

水保局表示，想下田體驗採摘蔬果、揉茶製茶，當個一日快樂農夫的民眾，可以選擇到宜蘭冬山中山社區、桃園大溪義和農村、新竹新城風糖、台中東勢軟埤坑休閒農業區、南投集集的集元果觀光工廠、南投水里謝謝農場、雲林林內教芋部、高雄大樹龍目社區、花蓮瑞穗富興社區、台東鹿野饗嚮農遊樂園以及卑南初鹿休閒農業區。

此外，如果想悠閒漫步，還是騎乘單車吹吹風，欣賞自然美景，或是感受文化工藝氣息，宜蘭員山內城社區、苗栗公館福星社區、台中外埔永豐社區、台中后里泰安社區、雲林虎尾北溪社區、嘉義新港板頭社區、嘉義梅山太平社區、高雄旗山糖廠社區以及花蓮玉里赤科山農村社區，都是不錯的選擇。

若想探訪原鄉風情，可以體驗部落生活，有新竹五峰雅麥石生部落的泰雅族、南投仁愛東岸部落的賽德克族、台東金峰峰忠傳奇的排灣族、花蓮光復馬太鞍休閒農業區及春日織羅部落的阿美族，跟著族人的腳步一起迎賓祈福、體驗狩獵文化以及享用部落風味餐；喜歡自然生態，就由彰化花壇順達窯花樹銀行、南投埔里桃米生態村、屏東縣滿州里德社區，帶領您深入了解動植物生態；要感受漁村風光，就要到雲林金湖休閒農業區吹吹海風，現撈鮮蝦、摸蛤仔，花蓮的新城海岸線洄遊吧，帶您前往揭密七星潭海灣的古老漁法。

新竹嘉義台東

延伸閱讀

春節衝刺最美花況!「草坪頭」滿山李花、櫻花爭...

花蓮170年延平王廟神像 首度科學性檢測

南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理

二階友善石虎獎勵 南投28農友、6巡守隊獲獎...

提升救災能量 花蓮設山水域、救護義消分隊

看好蘇花改通車 花蓮遊樂園、飯店搶推新春活動

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

免費機票帶回家！華航送紅包 玩大富翁登錄會員抽哩程

2020-01-20 11:32

鸚鵡報喜喊中獎 彰化夫妻動念買彩券刮出100萬元

2020-01-20 13:55

滅蚊新招！蚊子定位追蹤神器 但還要搭一支電蚊拍才行

2020-01-20 12:54

小心踩雷！春聯怎麼貼有訣竅 貼錯時間恐衰一年

2020-01-20 13:39

影／恆牙長不出恐贅生齒造成 醫籲早期移除

2020-01-20 16:15

昇恆昌年前送暖！視訊串聯長幼隔空賀新年

2020-01-20 14:33

找大師秀當地特色 4離島航站整建

2020-01-20 14:31

美麗迎新春 就從「頭」開始

2020-01-20 14:29

如圖書館檢索書號 茶改場推3種台灣茶風味輪

2020-01-20 14:24

明起回暖到除夕 初一迎鋒面

2020-01-20 14:22

春安勞檢板橋客運站 3家工時過長、3家違7休1規定

2020-01-20 14:19

賣場公安調查 近半不易找到避難逃生圖

2020-01-20 14:18

台大擬拆除溫州街臺靜農故居 文化局明重新現勘

2020-01-20 14:01

花蓮170年延平王廟神像 首度科學性檢測

2020-01-20 13:59

六福村春節首推「魔法新年市集」 入園再享499半價優惠

2020-01-20 13:32

【重磅快評】入冬後的細菌、病毒流竄該大大繃緊神經

2020-01-20 12:58

長春苗栗廠檢出10項次缺失罰鍰27萬元 廠方：立即改善

2020-01-20 12:54

南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理

2020-01-20 12:49

避免學生網路成癮 教育部提數位教養6原則

2020-01-20 12:46

全國唯一動保環教認證場域 燕巢動保關愛園區獲認證

2020-01-20 12:44

最大獎折500元！饗食天堂用餐送刮刮樂 再推餐券9折起

2020-01-20 12:31

年節點心隨便吃兩樣 當日油脂攝取就爆掉

2020-01-20 12:26

癌症治療突破 國衛院發現癌細胞釋放「琥珀酸」是關鍵

2020-01-20 12:15

淡海輕軌推春節限定一日券 每日還有限量招財錢母

2020-01-20 12:06

氣象局：大年初一鋒面接近 各地變天

2020-01-20 12:04

2020直飛新航點懶人包 這兩個航點買氣大爆發

2020-01-20 12:03

環狀線傳車廂閘門夾人？侯友宜：會調整秒數

2020-01-20 12:03

如圖書館檢索書號 茶改場推台灣茶「茶風味輪」找茶

2020-01-20 11:52

黑琵悲歌!疑肉毒桿菌毒素7死 創嘉義縣紀錄搶救大作戰

2020-01-20 11:44

趕辦年貨 善用「人體辨識器」掃一遍

2020-01-20 11:36

寒假出遊別掃興 注意這9家旅行社廢照、1被勒令停業

2020-01-20 11:35

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

2020-01-20 11:33

捐贈早產兒包屁衣 陪伴健康成長

2020-01-20 11:25

華航福袋17分鐘完售 再推大富翁抽哩程、購票抽獎

2020-01-20 11:17

邀日本設計師 民航局要讓四個離島機場被看見

2020-01-20 11:11

春節前後大筆現金提存款求安全 可申請警方免費護鈔

2020-01-20 11:05

酒醉英籍乘客腳踹空服員 長榮將協助向他提告求償

2020-01-20 09:31

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:30

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 09:00
看更多

熱門文章

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

2020-01-20 11:33

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 09:00

最不會說謊的3大星座 處女會緊張、金牛被看穿

2020-01-19 21:00

30歲Angelababy拍封面逆齡變18歲 原來都靠畫雀斑妝

2020-01-19 17:16

好市多「粉紅色盒子」大熱 網：一出手最少10盒

2020-01-20 10:07

三井OUTLET進軍南台灣！確定落腳台南 2022年正式開幕

2020-01-20 14:00

彭啟明：今是節氣中的大寒 未來幾天將回溫

2020-01-20 08:03

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

新北環狀線試乘首日 轉乘時間省很大

2020-01-20 00:27

南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理

2020-01-20 12:49

吳德榮：大年初五恐有強冷空氣南下

2020-01-20 07:44

公務員薪水在台北是哪個等級 網曝關鍵：我赤貧！

2020-01-20 15:07

退役特勤、職棒球星 守護台灣森林全靠這千人「部隊」

2020-01-19 22:27

12隻黑面琵鷺倒臥嘉義布袋沙灘 7死5急救中

2020-01-19 19:40

真實版浩克！牧羊犬生下「螢光綠」幼犬 獸醫解真相

2020-01-20 11:21

每日星座運勢／摩羯信心滿愛情大吉 投資的好時機

2020-01-20 00:00

唐綺陽星座運勢週報：魔羯有長官運 白羊業績驚人

2020-01-20 07:30

【初老心情】JOYCE／耳順之年，我們決定這樣過

2020-01-20 06:00

台鐵上千公里老舊電車線更新 年底全部完成

2020-01-19 16:43

長春苗栗廠檢出10項次缺失罰鍰27萬元 廠方：立即改善

2020-01-20 12:54

酒醉英籍乘客腳踹空服員 長榮將協助向他提告求償

2020-01-20 09:31

20日起回溫 大年初一再變天

2020-01-19 17:26

寒假出遊別掃興 注意這9家旅行社廢照、1被勒令停業

2020-01-20 11:35

鸚鵡報喜喊中獎 彰化夫妻動念買彩券刮出100萬元

2020-01-20 13:55

【親子互動】王景新／家事母子情

2020-01-20 06:00

【新專欄登場‧小兒科醫師診間筆記】陳彥任／醫院裡的春節豪華便當

2020-01-20 06:00

搜救犬上醫院看病「職業病發作」 搜出冬眠小烏龜

2020-01-20 13:27

小心踩雷！春聯怎麼貼有訣竅 貼錯時間恐衰一年

2020-01-20 13:39

影／貓頭鷹秀長腿趴趴走 超輕盈跑姿萌翻網友

2020-01-20 11:14

離職無法回鍋=職場潛規則？ 過來人中肯點破關鍵

2020-01-20 14:11

春節期間屏東從南到北都有活動 可能塞車地點是這裡

2020-01-19 18:05

過年送禮注意！滴雞精很好 但4族群不建議天天喝

2020-01-20 07:15

巴黎男裝周／LOEWE把大象包變大了！配金屬串鍊超帥氣

2020-01-19 17:34

【重磅快評】入冬後的細菌、病毒流竄該大大繃緊神經

2020-01-20 12:58

氣象局：大年初一鋒面接近 各地變天

2020-01-20 12:04

交通事故死亡率 台灣是日本的5倍

2020-01-20 00:27

癌症治療突破 國衛院發現癌細胞釋放「琥珀酸」是關鍵

2020-01-20 12:15

影／黃金獵犬學健身 跟著主人狂踩空中腳踏車

2020-01-19 18:02

史嘉蕾S形身材超辣 妮可基嫚愛「經典藍」 SAG典禮登場

2020-01-20 13:05

滅蚊新招！蚊子定位追蹤神器 但還要搭一支電蚊拍才行

2020-01-20 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top