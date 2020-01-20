年假走春去哪兒？水保局推45條「優遊農村」體驗行程

2020年春節連放7天，民眾出遊走春到哪裡好？農舞會水保局推「優遊農村」，處處好玩，內容豐富有趣，今年也擴大與旅行業者合作推廣，讓民眾鼠年一整年都有得玩。

水保局去年通過評鑑的45條農村體驗行程，打出「優遊農村」的共同品牌，有很多好玩、有趣的活動及景點，並從中精選31條走春路線，有茶花果香村落、農漁村的職人體驗、原住民迎賓及打獵等傳統文化、產地新鮮食材的美味料理等，都值得民眾探訪。

水保局表示，想下田體驗採摘蔬果、揉茶製茶，當個一日快樂農夫的民眾，可以選擇到宜蘭冬山中山社區、桃園大溪義和農村、新竹新城風糖、台中東勢軟埤坑休閒農業區、南投集集的集元果觀光工廠、南投水里謝謝農場、雲林林內教芋部、高雄大樹龍目社區、花蓮瑞穗富興社區、台東鹿野饗嚮農遊樂園以及卑南初鹿休閒農業區。

此外，如果想悠閒漫步，還是騎乘單車吹吹風，欣賞自然美景，或是感受文化工藝氣息，宜蘭員山內城社區、苗栗公館福星社區、台中外埔永豐社區、台中后里泰安社區、雲林虎尾北溪社區、嘉義新港板頭社區、嘉義梅山太平社區、高雄旗山糖廠社區以及花蓮玉里赤科山農村社區，都是不錯的選擇。

若想探訪原鄉風情，可以體驗部落生活，有新竹五峰雅麥石生部落的泰雅族、南投仁愛東岸部落的賽德克族、台東金峰峰忠傳奇的排灣族、花蓮光復馬太鞍休閒農業區及春日織羅部落的阿美族，跟著族人的腳步一起迎賓祈福、體驗狩獵文化以及享用部落風味餐；喜歡自然生態，就由彰化花壇順達窯花樹銀行、南投埔里桃米生態村、屏東縣滿州里德社區，帶領您深入了解動植物生態；要感受漁村風光，就要到雲林金湖休閒農業區吹吹海風，現撈鮮蝦、摸蛤仔，花蓮的新城海岸線洄遊吧，帶您前往揭密七星潭海灣的古老漁法。