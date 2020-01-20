昇恆昌年前送暖！視訊串聯長幼隔空賀新年

昇恆昌公司江松樺董事長率領員工積極行善，數十年如一日，每年農曆新年前夕，一定會到弱勢家庭、育幼院與安老院送暖。今年以「為愛而昇Be A Giver」為主題，希望讓受贈者也能感受付出的喜悅，透過視訊連線轉播與昇恆昌愛心特派員專車快遞，讓安老院的長者與育幼院的孩童們互相送暖，現場瀰漫溫馨幸福的氛圍。江松樺表示，有機會就要盡己之力幫助需要幫助的人，人生會更快樂，讓愛與善的循環不斷持續下去，為社會創造更多正面能量。

1月18日一早，江松樺出發探訪數戶位於大園與平鎮區的弱勢家庭，透過探訪及陪伴傳遞年節的溫暖，關懷慰問並了解各個家庭的困境，依各別需要提供關懷物資，更自掏腰包獻上年節慰問金，給予暖心的新年祝福。

探訪弱勢家庭後，驅車前往平鎮區樂活育幼院，和孩子們一同烘烤與包裝南瓜餅，發送壓歲錢給孩子們，鼓勵孩童努力求學與尊師重道，常保感恩的心，隨後帶領愛心特派員將孩子們滿滿的手作心意送達八里安老院，陪伴長者圍爐慶生，現場更致贈紅包給長者們添福添歲。

江松樺以身作則，只要有機會回饋社會、奉獻他人，就願意盡己之力的投入公益，潛移默化中成就昇恆昌的全員志工文化。江松樺說，昇恆昌的員工幾乎全部都是志工，分別認養不同的領域，盡力付出愛與關懷，去年昇恆昌員工自發性舉辦近550場志工活動，貫徹昇恆昌經營的核心理念「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」，傳承昇恆昌的公益精神。