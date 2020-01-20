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台大擬拆除溫州街臺靜農故居 文化局明重新現勘

2020-01-20 14:01聯合報 記者何定照／台北即時報導

台大原擬拆除文史大家臺靜農在台遺留唯一故居，經文資人士抗議，並向台北市政府提出文資新事證，文化局文資委員將於明天早上10時半再次會勘。文資人士發起「我們都是臺靜農運動」，希望保住臺靜農故居。

臺靜農是著名中國文學家魯迅的學生，文史、書法都卓著，於1946年來台，1947年獲台大中文系主任許壽裳推薦擔任該系教授。1948年，許壽裳在寓所睡夢中遭竊賊砍死，由喬大壯接任系主任，但不久喬大壯也在去江蘇時自殺，由臺靜農接任系主任，自此開始任期20年。

臺靜農在台大中文系貢獻卓著，是台灣首位在中文系開設現代文學課程的系主任。外文系畢業的作家王文興從美留學回台，就是臺靜農建議邀來中文系任教開課，與外文系各出半職合聘。這也使台大中文系培養出用西方文學理論評作品的能力，王文興的學生柯慶明等人都受惠。

臺靜農原長住台大溫州街18巷宿舍，就在台灣自由主義名家殷海光故居對面，兩人也常往來。台大現用「國立臺灣大學」校名的書法，也出自臺靜農之手。

1989年因老宿舍改建，臺靜農只得離開，自稱被「掃地出門」。文資人士蕭文杰指出，《被遺忘的臺靜農》一書記載，1989年10月，臺靜農在回曾為台大教授、後赴中國的李霽野信函中稱：「正準備搬出龍坡里，天天在整理書籍，…42年老窩，一旦被逼『掃地出門』…為之喪氣。」

蕭文杰也說，作家陳昌明《地誌書寫：溫州街》寫道，1989年溫州街18巷老宿舍改建，臺靜農須從6號搬到 25號，很不捨住了四十多年的家，他眼見臺靜農緩緩起身以雙手抱著魯迅的陶瓷塑像，步履莊重而沉穩，一步步走向25號的宿舍。一年後，臺靜農即辭世。

臺靜農在台居所目前只剩溫州街25號這棟，數年前首次文資會勘時，被評沒有文資價值，台大日前因此招標拆除，拆除費22萬元。經蕭文杰等人抗議，台大表示將委請建築師申請暫緩拆除執照，北市文化局也說已通知台大暫緩執行拆除作業，並在蕭文杰等人提出文資新事證後，明早重新會勘。

蕭文杰今表示，台大原打算花22萬6千元拆除臺靜農故居，但光是該建築各式特色建構來說，拿去賣都不只22萬6千。他呼籲關心者明早10時半一起到溫州街25號臺靜農故居關心現勘狀況。

台大原擬拆除文史大家臺靜農在台遺留唯一故居，經文資人士抗議，並向台北市政府提出文...
台大原擬拆除文史大家臺靜農在台遺留唯一故居，經文資人士抗議，並向台北市政府提出文資新事證，文化局文資委員將於明天早上10時半再次會勘。圖／蕭文杰提供
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台大宿舍文化局

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