花蓮170年延平王廟神像 首度科學性檢測

花蓮縣文化局首次普查建檔廟宇文物，邀請鹿溪文史工作室文史工作者、逢甲大學歷史與文物研究所學者，調查有將近170年歷史的花蓮市延平王廟，特別出動紫外線燈、紅外線、X光與手持式XRF螢光分析儀為15件文物進行檢測。文化局長江躍辰表示，這次把列入準國家文物古物，徹底檢查和研究再跟文資局申請歷史古物，還有200多件歷史文物也會一起盤點。

延平王廟主委李建興指出，1851年黃阿鳳先民從北部帶人到花蓮開墾前，先到府城恭請鄭成功延平聖王，並於1859年興建延平王廟，是先人到花蓮開墾的信仰中心，文化局這次為文物保存來勘查，用科技儀器檢驗，讓文物做確認後有保留上的意義；且神尊是否有損害，經過科技檢測可深入了解，做完整保存。

文化局長江躍辰表示，這幾天剛好是清屯的日子，所謂的清屯就是在地上駐守的神明到天庭跟玉皇大帝陳述工作，民間就可以趁這時候清理神像、神桌，比較沒有禁忌。這次邀請鹿溪文史工作室負責人莊研育和團隊、逢甲大學歷史與文物研究所長李建緯等人，引進科技儀器，用於延平郡王廟令旗、神像等古物做全面盤查。