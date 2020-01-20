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花蓮170年延平王廟神像 首度科學性檢測

2020-01-20 13:59聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣文化局首次普查建檔廟宇文物，邀請鹿溪文史工作室文史工作者、逢甲大學歷史與文物研究所學者，調查有將近170年歷史的花蓮市延平王廟，特別出動紫外線燈、紅外線、X光與手持式XRF螢光分析儀為15件文物進行檢測。文化局長江躍辰表示，這次把列入準國家文物古物，徹底檢查和研究再跟文資局申請歷史古物，還有200多件歷史文物也會一起盤點。

延平王廟主委李建興指出，1851年黃阿鳳先民從北部帶人到花蓮開墾前，先到府城恭請鄭成功延平聖王，並於1859年興建延平王廟，是先人到花蓮開墾的信仰中心，文化局這次為文物保存來勘查，用科技儀器檢驗，讓文物做確認後有保留上的意義；且神尊是否有損害，經過科技檢測可深入了解，做完整保存。

文化局長江躍辰表示，這幾天剛好是清屯的日子，所謂的清屯就是在地上駐守的神明到天庭跟玉皇大帝陳述工作，民間就可以趁這時候清理神像、神桌，比較沒有禁忌。這次邀請鹿溪文史工作室負責人莊研育和團隊、逢甲大學歷史與文物研究所長李建緯等人，引進科技儀器，用於延平郡王廟令旗、神像等古物做全面盤查。

江躍辰說，這次科技儀器有紅外線偵測儀，針對像是令旗、門板等平面，若有書法墨跡可顯現出來；第二個是X光，可檢查神像內部結構，為何種木頭或有寶物在裡面；第三個是手持式螢光分析儀，針對外觀是否有特殊塗料等調查。依照《文物資產保護法》，古物鑑定，確定列入國家或縣定列冊的歷史文物後，文化局將輔導延平郡王廟，定時給予經費，輔導維修保存歷史物件。

花蓮縣文化局引進科技儀器，用於延平郡王廟令旗、神像等古物做全面盤查。記者王思慧／...
花蓮縣文化局引進科技儀器，用於延平郡王廟令旗、神像等古物做全面盤查。記者王思慧／攝影
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文化局長江躍辰示範利用手持式XRF螢光分析儀，為15件文物進行檢測。記者王思慧／...
文化局長江躍辰示範利用手持式XRF螢光分析儀，為15件文物進行檢測。記者王思慧／攝影
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花蓮縣文化局首次普查建檔廟宇文物，邀請鹿溪文史工作室文史工作者、逢甲大學歷史與文...
花蓮縣文化局首次普查建檔廟宇文物，邀請鹿溪文史工作室文史工作者、逢甲大學歷史與文物研究所學者，調查有將近170年歷史的花蓮市延平王廟。記者王思慧／攝影
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花蓮縣文化局首次普查建檔廟宇文物，調查有將近170年歷史的花蓮市延平王廟。記者王...
花蓮縣文化局首次普查建檔廟宇文物，調查有將近170年歷史的花蓮市延平王廟。記者王思慧／攝影
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文物文化局文史工作者

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