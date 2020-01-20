日曜天地20大品牌外套 急凍下殺1折起

搶攻抗寒商機，台中日曜天地OUTLET即日起推出保暖、禦寒外套清倉會，20大休閒品牌外套1折起；Superdry、Under Armour首波開賣，立馬湧入千人搶購 ，買氣強強滾。

農曆春節將至，隨著年終獎金陸續入袋，家家戶戶都在新年大採購，打理一身行頭，加上近期氣溫變化大，面對大陸冷氣團一波波來襲，保暖服飾及禦寒外套的需求大增。

台中日曜天地OUTLET為滿足消費者各種需求，首波推出兩大知名品牌Superdry（極度乾燥）、知名運動品牌UNDER ARMOUR於即日起至2月10日舉辦清倉會拉抬買氣。

Superdry福利品挑戰史上最低價500元起、UNDER ARMOUR鞋款3折起。消息一出，首日現場湧入上千名粉絲揪團採買，從小年夜1月23日起至2月17日全館加碼集結20大戶外品牌休閒外套，下殺1折起，預計過年期間再掀一波搶購熱潮。

此次推出Timberland、Hush Puppies、The North Face、Columbia、PROTEST等20大品牌的戶外機能外套1折起，逾6,000件外套一次到貨，舉凡防風外套、羽絨外套、大衣、毛外套、針織外套等，商品齊全，應有盡有，其中下殺1折商品更是詢問度破表。

Hush Puppies鋪棉外套原價5,888元，特價只要588元，Hush Puppies西裝外套原價6,280元，特價628元，現省6,000元。以滑雪機能服飾聞名的PROTEST，原價9,200元機能防風外套特價2,760元，現省6,440元，美國戶外裝備品牌COLUMBIA，原價1萬8,800元的羽絨，兩件式外套特價9,400元，現省近萬元。

台中日曜天地OUTLET號召英國潮流休閒品牌Superdry，與美國機能運動品牌UNDER ARMOUR首度破天荒聯合舉辦清倉會，開打首日吸引大批品牌鐵粉們湧入搶購。

Superdry首度推出福利品，挑戰史上最低價500元起，UNDER ARMOUR全面3折起，現場備齊逾1.3萬件貨量，從運動鞋到冬季抗寒外套、服飾通通有，Superdry的女款LOGO保暖上衣原價2,880元，福利價500元，相當於1.9折，抗寒外套原價7,180元，特價718元，相當於1折，省7,000元帶回家，兩大品牌強強聯手，滿足消費者冬季添購新衣需求。