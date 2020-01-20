親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

「武漢肺炎」攻入北京！中國春運30億人流的防疫難關

日曜天地20大品牌外套 急凍下殺1折起

2020-01-20 13:34經濟日報 記者宋健生／即時報導

搶攻抗寒商機，台中日曜天地OUTLET即日起推出保暖、禦寒外套清倉會，20大休閒品牌外套1折起；Superdry、Under Armour首波開賣，立馬湧入千人搶購 ，買氣強強滾。

農曆春節將至，隨著年終獎金陸續入袋，家家戶戶都在新年大採購，打理一身行頭，加上近期氣溫變化大，面對大陸冷氣團一波波來襲，保暖服飾及禦寒外套的需求大增。

台中日曜天地OUTLET為滿足消費者各種需求，首波推出兩大知名品牌Superdry（極度乾燥）、知名運動品牌UNDER ARMOUR於即日起至2月10日舉辦清倉會拉抬買氣。

Superdry福利品挑戰史上最低價500元起、UNDER ARMOUR鞋款3折起。消息一出，首日現場湧入上千名粉絲揪團採買，從小年夜1月23日起至2月17日全館加碼集結20大戶外品牌休閒外套，下殺1折起，預計過年期間再掀一波搶購熱潮。

此次推出Timberland、Hush Puppies、The North Face、Columbia、PROTEST等20大品牌的戶外機能外套1折起，逾6,000件外套一次到貨，舉凡防風外套、羽絨外套、大衣、毛外套、針織外套等，商品齊全，應有盡有，其中下殺1折商品更是詢問度破表。

Hush Puppies鋪棉外套原價5,888元，特價只要588元，Hush Puppies西裝外套原價6,280元，特價628元，現省6,000元。以滑雪機能服飾聞名的PROTEST，原價9,200元機能防風外套特價2,760元，現省6,440元，美國戶外裝備品牌COLUMBIA，原價1萬8,800元的羽絨，兩件式外套特價9,400元，現省近萬元。

台中日曜天地OUTLET號召英國潮流休閒品牌Superdry，與美國機能運動品牌UNDER ARMOUR首度破天荒聯合舉辦清倉會，開打首日吸引大批品牌鐵粉們湧入搶購。

Superdry首度推出福利品，挑戰史上最低價500元起，UNDER ARMOUR全面3折起，現場備齊逾1.3萬件貨量，從運動鞋到冬季抗寒外套、服飾通通有，Superdry的女款LOGO保暖上衣原價2,880元，福利價500元，相當於1.9折，抗寒外套原價7,180元，特價718元，相當於1折，省7,000元帶回家，兩大品牌強強聯手，滿足消費者冬季添購新衣需求。

另外，日曜春節不打烊，加碼推出開運三重好禮，春節期間1月23日起至1月29日會員過卡紅包免費送、小年夜首日前百名開運金幣免費送，會員消費滿額1,688元或會員卡扣點88點，上傳至日曜天地社團分享你的年節戰利品，就有機會獲得澳門來回機票，促進買氣，搶攻新春業績。

農曆春節將至，隨著年終獎金陸續入袋，家家戶戶都在新年大採購，打理一身行頭，加上近...
農曆春節將至，隨著年終獎金陸續入袋，家家戶戶都在新年大採購，打理一身行頭，加上近期氣溫變化大，面對大陸冷氣團一波波來襲，保暖服飾及禦寒外套的需求大增。記者宋健生/攝影
分享
搶攻抗寒商機，台中日曜天地OUTLET即日起推出保暖、禦寒外套清倉會，20大休閒...
搶攻抗寒商機，台中日曜天地OUTLET即日起推出保暖、禦寒外套清倉會，20大休閒品牌外套1折起。記者宋健生/攝影
分享

品牌保暖春節

延伸閱讀

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

影／台灣南部首座純日系三井購物商城 賴清德主...

麗寶Outlet Mall二期開幕

麗寶Outlet二期開幕 盧秀燕：白天逛麗寶...

麗寶Outlet Mall二期今開幕 首三日...

影／長跑選手踢飛擋路小狗 贊助商UA立刻解約...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

鸚鵡報喜喊中獎 彰化夫妻動念買彩券刮出100萬元

2020-01-20 13:55

滅蚊新招！蚊子定位追蹤神器 但還要搭一支電蚊拍才行

2020-01-20 12:54

小心踩雷！春聯怎麼貼有訣竅 貼錯時間恐衰一年

2020-01-20 13:39

昇恆昌年前送暖！視訊串聯長幼隔空賀新年

2020-01-20 14:33

找大師秀當地特色 4離島航站整建

2020-01-20 14:31

如圖書館檢索書號 茶改場推3種台灣茶風味輪

2020-01-20 14:24

明起回暖到除夕 初一迎鋒面

2020-01-20 14:22

春安勞檢板橋客運站 3家工時過長、3家違法7休1

2020-01-20 14:19

熱門文章

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

2020-01-20 11:33

最不會說謊的3大星座 處女會緊張、金牛被看穿

2020-01-19 21:00

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 09:00

春節發薪補假看這裡 業者違規最高罰100萬

2020-01-19 14:48

30歲Angelababy拍封面逆齡變18歲 原來都靠畫雀斑妝

2020-01-19 17:16

好市多「粉紅色盒子」大熱 網：一出手最少10盒

2020-01-20 10:07

彭啟明：今是節氣中的大寒 未來幾天將回溫

2020-01-20 08:03

新北環狀線試乘首日 轉乘時間省很大

2020-01-20 00:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top