六福村春節首推「魔法新年市集」 入園再享499半價優惠

迎接2020春節連假，正是全家出遊的好時機！六福村主題遊樂園特別打造「魔法新年市集」，超過50攤市集好玩又好逛，更與「台灣街頭藝術文化發展協會」合作，將特技、魔術、雜耍等國際級街頭藝術表演帶進遊樂園，1/23起至2/2期間更推出新春優惠，全民無條件同享499元半價優惠（原價999元）。

六福村行銷經理黃淑芳表示，2020開春特別力邀曾出席法國亞維儂藝術節、捷克、韓國、日本等，擁有豐富國際表演經驗的街頭藝術表演者到六福村，包括2014年獲得溜溜球項目金氏世界紀錄持人的楊元慶、能以雙腳撐起百公斤重物超群技藝的足上舞伶楊立微、將舞蹈進階延伸到身體極限軟骨功的陳聖崴、以招牌瑪莉兄弟身影表演精湛魔術的徐開炫等9位國際級街頭藝術表演者輪番登場，讓遊客大飽眼福。