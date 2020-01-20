六福村春節首推「魔法新年市集」 入園再享499半價優惠
迎接2020春節連假，正是全家出遊的好時機！六福村主題遊樂園特別打造「魔法新年市集」，超過50攤市集好玩又好逛，更與「台灣街頭藝術文化發展協會」合作，將特技、魔術、雜耍等國際級街頭藝術表演帶進遊樂園，1/23起至2/2期間更推出新春優惠，全民無條件同享499元半價優惠（原價999元）。
六福村行銷經理黃淑芳表示，2020開春特別力邀曾出席法國亞維儂藝術節、捷克、韓國、日本等，擁有豐富國際表演經驗的街頭藝術表演者到六福村，包括2014年獲得溜溜球項目金氏世界紀錄持人的楊元慶、能以雙腳撐起百公斤重物超群技藝的足上舞伶楊立微、將舞蹈進階延伸到身體極限軟骨功的陳聖崴、以招牌瑪莉兄弟身影表演精湛魔術的徐開炫等9位國際級街頭藝術表演者輪番登場，讓遊客大飽眼福。
全台唯一「魔法新年市集」集結來自全台各地數十攤特色胖卡美食、手作文創、手感烘焙、小農有機、在地鮮果農產等等，讓遊客邊玩邊逛好吃、好玩，此外，憑市集不限金額消費贈送活動券，還可參加「好運轉轉樂」和財神爺PK擲骰子。小女孩、小男孩則不能錯過必逛的「甜蜜魔宮」，走進「夢幻變裝間」，由造型師施展專業魔法，為孩子精心打扮化身為萌萌公主與帥氣王子，再到3大夢幻打卡點「黃金馬車」、「魔法公主帳」、「魔法奇幻櫥窗」拍下美照，為春節留下美好紀念。
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