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【重磅快評】入冬後的細菌、病毒流竄該大大繃緊神經

2020-01-20 12:58聯合報 主筆室

每年時序入冬，人類早已儲備度冬糧秣，細菌、病毒也不例外，紛紛從藏身的宿主處出來，大肆在生物圈中搜刮、捕獵。眼前發生的有細菌類肉毒桿菌，攻擊對象是西南沿海黑面琵鷺棲地，這兩天雖急送保育中心搶救，仍然造成7隻死亡；來西南沿海度冬的黑面琵鷺近700隻，約佔全球黑面琵鷺總數近2成，這樣的死亡比率，已引起全球保育界心驚。

冬天肉毒桿菌從藏身的棲地土壤逸出不是新聞，過去沒特別注意，直到2003年約630來台度冬的黑面琵鷺竟然死亡75隻，是空前嚇人的數字；向國際求助，還好美國緊急提供抗毒血清才救了黑面琵鷺；可是肉毒桿菌來無影、去無蹤，沒好久就不見了，農政官員還以為是防疫措施奏效，不曾深究肉毒桿菌藏哪兒去了。

病毒為惡的流感比細菌恐怖得多，死亡人數比伊波拉、愛滋加起來還多，估計每年全球死亡人數將接近5萬人。這個冬天北美流感大流行，超過40個州都疫情嚴重，可能致死人數迄今不敢估算。

每年針對北半球冬天流感可能病毒株的判定，是世界衛生組織〈WHO〉工作的重中之重；常態是每年2月召開「選株」會議，從遍佈全球的120所實驗室取得資料，研判入冬是哪一株，或哪幾株會肆虐；WHO選株之後，世界上規模最大的幾家疫苗廠商開始研製疫苗，等WHO宣布入冬流感可能達「嚴重」等級，疫苗廠才能生產線全開製造疫苗。

這是疫苗廠年度最大一筆生意，因此指控WHO勾串疫苗廠，刻意危言聳聽疫情的傳聞不斷；勾串疫苗廠不是不可能，去年疫苗廠獲利達17億歐元，確實賺得肥滋滋，但不到年底「疫苗無效」的指控即聲量巨大；台灣也傳出流感疫苗無效的質疑。

對東亞國家眼前最大的麻煩，是武漢新興非典肺炎〈n-cov〉會爆發到什麼程度？已知n-cov變異的速度快得驚人，不要說至今茫無頭緒，甚至2003年上一次sars過去近18年，仍然對病毒序列一無所知，當然更談不上相關疫苗、藥物研發。

另個無法查知的變數，大陸到底有沒有隱瞞疫情？諸多病毒研究、防疫先進國家都強烈質疑大陸隱滿疫情，若真有，經過春節、春運世界最大規模的人口移動，風險恐難以預判。

西南沿海黑面琵鷺近日遭細菌類肉毒桿菌攻擊，嘉義縣救援協會理事長徐紹唐連續2天出動...
西南沿海黑面琵鷺近日遭細菌類肉毒桿菌攻擊，嘉義縣救援協會理事長徐紹唐連續2天出動會員搶救。圖／取自徐紹唐臉書
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流感疫苗黑面琵鷺疫情

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