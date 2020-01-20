攻寒假商機 博客來推線上「國際書展」1折起

不讓台北國際書展專美於前，博客來即日起至4月9日，推出全年度規模最大、折扣最深的線上「國際書展」，總數量超過30萬本書，全面1折起，參展商品滿1,000元現折100元，囊括中文、外文、簡體書、雜誌、MOOK，以及歷年最多8,000本電子書參展，依折扣深度推出4折以下、5折、7折、75折以上，還有本本現折100元超值套書專區。

博客來表示，適逢寒假、農曆年前夕特別企劃熱門主題書單，「過年求生錦囊」、「長假預備備」、「理財大翻身」、「年後轉職」、「減脂增肌」、「108課綱補給站」、「童書特價尋寶」，今年再加碼推出周末特談案型，均有暢銷品66折限時特賣，滿足全客層的閱讀需求。

博客來指出，2020國際書展中最受矚目的就是語言學習，較上月買氣飆升3成。由於每年有近千所大學甄選著重英檢證明，今年2月多益考試首次加場，辦高中生專案考，吸引考生選購，從國際書展暢銷榜TOP10中發現，多益考用書就包辦7本，熱銷冠軍即為連續兩年進入博客來年度暢銷榜TOP 3的《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》，單周賣破千本，買氣持續攀升。

其次為商業理財類型，書展收錄許多職場工作術、投資理財入門書，像《ETF大贏家》、《成熟大人的吵架技術》等，購買族群橫跨26到45歲，初出社會新鮮人到高階領導者，看好年後投資需求增溫，將再帶動買氣。童書銷售表現緊追其後，不少讀者趁國際書展折扣特別來搶高單熱門童書套組，像是《彼得兔百年經典故事全集 1-23》，下殺1.6折，現省7千，超划算；受108年課綱上路影響，去年科學類童書業績翻倍成長，持續為爸媽採購重點。另明日起推出「兒童國際書展」，主打寒假適合學生閱讀小說、套書、繪本以及過年期間適合推益智遊戲書、桌遊，參展數量超過2,500種，滿足親子共讀的需求。