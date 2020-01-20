南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理

大陸武漢肺炎疫情加劇，南投縣一名44歲女性日前赴當地旅遊，返國時被海關檢出發燒症狀，經通報地方政府追蹤，初步確認僅為發燒，並未出現上呼吸道感染症狀，且於今安排至南投醫院診療，縣府也呼籲從陸返台民眾應加強自主管理。

縣府今上午召開縣務會議，衛生局長黃昭郎會中指出，該名44歲女性日前赴中國武漢、張家界旅遊，因返國時被檢出發燒，海關按規定通報縣市政府進行追蹤，經初步確認，該女性僅出現發燒症狀，上呼吸道無感染狀況，民眾毋須過度緊張。

黃也提到，地方高規格看待防疫，針對武漢肺炎8日召集縣內各醫療院所開會，強化醫護人員自我防護檢查概念，明安排南投醫院進行防疫演練，針對海關通報發燒個案，昨已先派員前往訪視，並安排至衛福部南投醫院感染科進一步診療。

縣長林明溱也呼籲，近期到中國旅遊或洽公，請務必注意自身健康，若出現感冒、發燒和咳嗽等症狀，應提高警覺自主防護，並盡速到醫院做檢查，避免惡化錯失治療期或傳染給其他民眾，而春節期間防疫業務不打烊，連繫窗口24小時開放。

另隨天氣變冷，各地季節性流感加劇，為降低疫病肆虐，縣府除開放學生、長輩等族群接種，也透過活動設攤擴大接種，去年度採購13萬7000劑流感疫苗目前剩不到5000劑，預計過年前就會用盡。