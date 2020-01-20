南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理
大陸武漢肺炎疫情加劇，南投縣一名44歲女性日前赴當地旅遊，返國時被海關檢出發燒症狀，經通報地方政府追蹤，初步確認僅為發燒，並未出現上呼吸道感染症狀，且於今安排至南投醫院診療，縣府也呼籲從陸返台民眾應加強自主管理。
縣府今上午召開縣務會議，衛生局長黃昭郎會中指出，該名44歲女性日前赴中國武漢、張家界旅遊，因返國時被檢出發燒，海關按規定通報縣市政府進行追蹤，經初步確認，該女性僅出現發燒症狀，上呼吸道無感染狀況，民眾毋須過度緊張。
黃也提到，地方高規格看待防疫，針對武漢肺炎8日召集縣內各醫療院所開會，強化醫護人員自我防護檢查概念，明安排南投醫院進行防疫演練，針對海關通報發燒個案，昨已先派員前往訪視，並安排至衛福部南投醫院感染科進一步診療。
縣長林明溱也呼籲，近期到中國旅遊或洽公，請務必注意自身健康，若出現感冒、發燒和咳嗽等症狀，應提高警覺自主防護，並盡速到醫院做檢查，避免惡化錯失治療期或傳染給其他民眾，而春節期間防疫業務不打烊，連繫窗口24小時開放。
另隨天氣變冷，各地季節性流感加劇，為降低疫病肆虐，縣府除開放學生、長輩等族群接種，也透過活動設攤擴大接種，去年度採購13萬7000劑流感疫苗目前剩不到5000劑，預計過年前就會用盡。
南投縣衛生局表示，縣內自去年10月至今確認有15例流感確定病例，其中4例死亡，但死亡案例皆具慢性病，而開放疫苗接種至今僅剩4000多劑，建議有需求及符合資格的民眾把握年前時間前往流感疫苗合約院所施打接種。
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