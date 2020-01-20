避免學生網路成癮 教育部提數位教養6原則

放寒假了，教育部國教署為避免學生網路成癮，提出「數位教養六大原則」，包括傾聽孩子聲音、訂規範、使用一定時間要動一動、找出3C心理需求的替代、讚美孩子的自制力等原則。希望這組簡單易懂的口訣，能協助家長建立更良好的親子關係，也讓孩子在3C使用與維護健康取得平衡。

國教署表示，「數位教養六大原則」包括「一聽」，也就是傾聽並了解孩子使用3C的需求和想法；「二規」，指對於過度使用3C產品的可能影響與壞處，舉實例與孩子討論，然後規範彼此都可接受的使用時間與時段；「三動動」，指為避免過度用眼、久坐對健康的傷害，建議使用30分鐘就應離開螢幕，或是站起來動一動。

第四項是「四感」，國教署引述專家的話，指出沉迷3C產品，是因為可得到高度的四感（愉快感、歸屬感、成就感及意義感），這是基本心理需求，若現實生活得不到，可能會轉而從網路或3C中得到補償。建議找出替代方案，例如外出活動，切忌只是強行切斷網路或沒收3C，以免孩子情緒失控，影響親子正常溝通。第五項是「五慣」，即養成正確使用3C的良好習慣，最後是「六讚讚」，也就是多用讚美與獎勵，以鼓勵孩子培養自我約束力。