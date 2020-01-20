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賣場公安調查 近半不易找到避難逃生圖

2020-01-20 14:18聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

春節將至，各大賣場場湧入人潮，消基會公共安全調查發現，約四成七賣場沒避難逃生路線...
春節將至，各大賣場場湧入人潮，消基會公共安全調查發現，約四成七賣場沒避難逃生路線圖，三成七的賣場沒有避難器具。 圖／聯合報系資料照片
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逾3成沒避難器具

年關將近，各大百貨賣場都湧入大量人潮採買年貨。但，根據消基會今日上午公布各主要通路的公共安全調查發現，約四成七的賣場沒有避難逃生路線圖，三成七的賣場沒有避難器具。

此外，消基會還特別點名違規項目最多的勝立生活百貨，以及全台北、中、南都有分店的家樂福。消基會秘書長吳榮達指出，因為家樂福全台不少分店多有不合格情形，不合格情形似乎已成普遍性，但消費人潮卻是勝立生活百貨的好幾倍，呼籲家樂福應立即改善。

家樂福回應，感謝消基會對賣場公共安全設施的指教，家樂福近期公安設施聯合稽查皆屬於合格標準，針對消基會此調查報告，家樂福會持續加強巡視確保顧客購物安全。

消基會董事長雷立芬指出，此次是依據「各類場所消防安全設備設置標準」所進行的百貨公司、量販店等大型賣場公共安全調查，此次共有18項檢查項目，其中勝立生活百貨和平店共有十項不合格，情形最為嚴重。另，全台都有分店的家樂福，則在避難逃生路線圖、緊急照明設備、避難器具、安全門是否關閉，以及火警警鈴等檢查項目當中的不合格情形較多，被消基會特別點名。

吳榮達進一步指出，最新版「各類場所消防安全設備設置標準」第146-156條中未規定緊急逃生路線圖的設置，是導致此次抽查各賣場出現高比例並未設置或未看到「避難逃生路線圖」或「避難器具」，意味著業者經營的場域在政府機關法令未要求下，就未設置，或即使有設置，也只設置在消費者不容易看到的地方，如果真發生火災意外，造成逃生困難，傷亡人數恐會增加。

同時，消基會也提醒，若未依消防法第35條設置消防安全設備，於發生火災時致人於死，其管理權人將處以一年以上七年以下有期徒刑。

消基會家樂福火災消防員

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